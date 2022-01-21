Заминировал колледж с помощью спецслужб РФ: СБУ задержала студента

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Да, "минером" оказался студент этого же колледжа. Он заказал услугу администратора одного из российских закрытых Telegram-чатов, которым, по информации СБУ, руководят российские спецслужбы.



"Такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", - говорится в сообщении.



Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ" и самого колледжа. Автор представился "российским террористом" и потребовал 250 тыс. грн, "чтобы теракта не произошло".



В колледже правоохранители не обнаружили взрывчатых предметов и веществ. "Минера" разоблачили: он хотел, чтобы учебное заведение перевели на дистанционную форму обучения. У задержанного изъяли мобильный телефон, на котором сохранилась переписка с администратором Telegram-чата.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины.



Задержанному грозит до шести лет заключения.

Напомним, 21 января неизвестные заявили о заминировании всех школ в Киеве.

СБУ информирует, что большинство сообщений о минировании в Украину присылают из ОРДЛО или постсоветских стран. Также СБУ назвала псевдоминирование "распространенным инструментом" в условиях агрессии РФ.