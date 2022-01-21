Заминировал колледж с помощью спецслужб РФ: СБУ задержала студента
СБУ задержала студента, который воспользовался услугами российских спецслужб через Telegram и "заминировал" Горный профессиональный колледж Криворожского национального университета
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Да, "минером" оказался студент этого же колледжа. Он заказал услугу администратора одного из российских закрытых Telegram-чатов, которым, по информации СБУ, руководят российские спецслужбы.
"Такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", - говорится в сообщении.
Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ" и самого колледжа. Автор представился "российским террористом" и потребовал 250 тыс. грн, "чтобы теракта не произошло".
В колледже правоохранители не обнаружили взрывчатых предметов и веществ. "Минера" разоблачили: он хотел, чтобы учебное заведение перевели на дистанционную форму обучения. У задержанного изъяли мобильный телефон, на котором сохранилась переписка с администратором Telegram-чата.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины.
Задержанному грозит до шести лет заключения.
- Напомним, 21 января неизвестные заявили о заминировании всех школ в Киеве.
- СБУ информирует, что большинство сообщений о минировании в Украину присылают из ОРДЛО или постсоветских стран. Также СБУ назвала псевдоминирование "распространенным инструментом" в условиях агрессии РФ.
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