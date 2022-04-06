Замглавы ОПУ Татаров мог продвинуть решение об отключении "Эспрессо", "5 канала", "Прямого" и помог сбежать из Украины Медведчуку, - Центр противодействия коррупции

Об этом заявили в Центре противодействия коррупции.

"Многие из вас спрашивали, а куда девался черт Татаров? По нашей информации, он до сих пор рулит правоохранительной системой Украины. В частности, Татаров дал убежать Медведчуку и Портнову, а также сыну Портнова. Он призывного возраста, но бежал из Украины 28 марта, - отметили в ведомстве.

Как сообщается, Татаров от имени Офиса президента пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски.

"Если точнее, то Николаевского глиноземного завода. И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас – во время войны. Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо". Именно так начиналась путинская цензура в медиа", - заявили в ЦБК.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb