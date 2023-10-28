Замглавы Нацполиции Тишлека отстранили от должности: журналисты выяснили, что у его жены и тещи есть российские паспорта

Об этом Клименко написал в telegram.

"Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию", - сообщил Клименко.

Он отметил, что сейчас уже идет уголовное производство. По словам Клименко, если выясненная журналистами информация в отношении российских паспортов жены и тещи Тишлека подтвердится, "будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения".

На время расследования замглавы Национальной полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.