Замглавы Нацполиции Тишлека отстранили от должности: журналисты выяснили, что у его жены и тещи есть российские паспорта
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в субботу, 28 октября, сообщил, что заместитель главы Национальной полиции Дмитрий Тишлек отстранен от исполнения служебных обязанностей
Об этом Клименко написал в telegram.
"Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию", - сообщил Клименко.
Он отметил, что сейчас уже идет уголовное производство. По словам Клименко, если выясненная журналистами информация в отношении российских паспортов жены и тещи Тишлека подтвердится, "будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения".
На время расследования замглавы Национальной полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.
- Журналисты Bihus.info обнародовали расследование, в котором говорится, что заместитель главы Национальной полиции Дмитрий Тишлек арендует жилье у людей, связанных с российскими криминальными авторитетами. В то же время, его жена и теща, несмотря на полномасштабное вторжение, имеют паспорт РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 37.99
- EUR Покупка 39.45Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное