Замглавы МВД Гогилашвили уволили с должности после конфликта с полицейскими в зоне ООС
Заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, который в зоне Операции объединенных сил устроил конфликт с полицейскими, уволили с должности
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
"Кабмин уволил замминистра МВД Александра Гогилашвили после скандала на блокпосту возле Краматорска", - написал Гончаренко.
Ранее, 11 декабря, министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
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Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.
Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
После огласки и возмущения общественности Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии гражданства у Гогилашвили.
Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра. Мария Левченко присутствовала во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому о подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили: 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
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