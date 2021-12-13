Замглавы МВД Гогилашвили уволили с должности после конфликта с полицейскими в зоне ООС

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.



"Кабмин уволил замминистра МВД Александра Гогилашвили после скандала на блокпосту возле Краматорска", - написал Гончаренко.

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