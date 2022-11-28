Замглавы МИД Польши призвал использовать замороженные активы РФ для финпомощи Украине
Павел Яблонский в Брюсселе предлагает использовать замороженные активы РФ для финансовой помощи Украине
Об этом он заявил в понедельник, 28 ноября, сообщает Polskie radio.
Он призвал увеличить финансовую помощь Украине и подчеркнул, что средства на это должны поступать из конфискованной российской собственности. Пока они заморожены под санкциями ЕС.
Замглавы МИД отметил, что Польша была первой страной, обратившей на это внимание, и что премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил об этом в первые месяцы нападения России на Украину.
"Речь идет о российских активах и резервах, олигархах, а также о РФ. Это должно произойти. Ведь Украина нуждается в этих деньгах, беженцы и страны, которые поддерживают Украину, нуждаются в этих деньгах", - сказал замминистра Яблонский.
По его словам, Польша, сейчас несет наибольшее бремя поддержки украинских беженцев, ждет денег от ЕС. "Эти расходы исчисляются миллиардами", – добавил он.
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