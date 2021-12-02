Замглавы МИД Божок подал в отставку

Об этом Бог сообщил в Twitter.



"Прошу уволить меня с должности замминистра иностранных дел Украины по собственному желанию", - говорится в тексте заявления от 2 декабря, копию которого обнародовал Божок.



Божок отметил, что расскажет о причинах своего решения впоследствии.



"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!" – написал замглавы МИД.



Справка: украинский дипломат Егор Божок (1980 г. р.) с июня 2015 исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, в сентябре 2017 года был назначен главой Службы внешней разведки Украины, позже его назначили заместителем главы МИД.

Подал в отставку.

Почему? Придет время, расскажу.

Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене.

Честь есть! pic.twitter.com/aId5i86YXR — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021