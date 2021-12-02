Замглавы МИД Божок подал в отставку
В четверг, 2 декабря, заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок подал в отставку
Об этом Бог сообщил в Twitter.
"Прошу уволить меня с должности замминистра иностранных дел Украины по собственному желанию", - говорится в тексте заявления от 2 декабря, копию которого обнародовал Божок.
Божок отметил, что расскажет о причинах своего решения впоследствии.
"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!" – написал замглавы МИД.
Справка: украинский дипломат Егор Божок (1980 г. р.) с июня 2015 исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, в сентябре 2017 года был назначен главой Службы внешней разведки Украины, позже его назначили заместителем главы МИД.
- Напомним, 12 июня 2020 года ДБР сообщил заместителю министра иностранных дел Егору Божко о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания в должности главы Службы внешней разведки, которым его первым заместителем был назначен Сергей Семочка.
- 19 апреля 2021 года эксглава СВР в 2017-2019 годах Егор Божок подал документы о возобновлении в должности заместителя главы МИД после того как генпрокуратура завершила расследование в отношении него.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.19
Покупка 27.19Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.71Продажа 31.12
- Актуальное
- Важное