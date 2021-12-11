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Замглавы КСУ Головатого избрали в руководство Венецианской комиссии

11 декабря, 2021 суббота
15:49
Общество

Заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом бюро Венецианской комиссии

Об этом сообщает официальный сайт КСУ.

Соответствующее решение комиссия приняла на 129 пленарном заседании.

"Сегодня, 11 декабря, на 129-м пленарном заседании Венецианской комиссии заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом бюро комиссии, которое является ее главным руководящим органом. По уставу Венецианской комиссии в состав бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре других члена комиссии", - заявили в КСУ.

Венецианскую комиссию возглавляет представитель Франции, три вице-президента представляют Исландию, Мальту и Германию. Головатый вошел в бюро комиссии вместе с представителями Болгарии, США и Швейцарии.

Сергей Головатый стал судьей КСУ в марте 2018 года. С 17 сентября 2019 года он является заместителем председателя суда.

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КСУ
Венецианская комиссия
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