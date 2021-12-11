Замглавы КСУ Головатого избрали в руководство Венецианской комиссии

Об этом сообщает официальный сайт КСУ.

Соответствующее решение комиссия приняла на 129 пленарном заседании.

"Сегодня, 11 декабря, на 129-м пленарном заседании Венецианской комиссии заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом бюро комиссии, которое является ее главным руководящим органом. По уставу Венецианской комиссии в состав бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре других члена комиссии", - заявили в КСУ.

Венецианскую комиссию возглавляет представитель Франции, три вице-президента представляют Исландию, Мальту и Германию. Головатый вошел в бюро комиссии вместе с представителями Болгарии, США и Швейцарии.

Сергей Головатый стал судьей КСУ в марте 2018 года. С 17 сентября 2019 года он является заместителем председателя суда.

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