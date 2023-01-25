Замглавы ГУР назвал условие для украинского контрнаступления
Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что для украинского контрнаступления или наступательной операции нужно бить в глубину тыла РФ, для этого ВСУ необходимо дальнобойное оружие
Об этом Вадим Скибицкий заявил в комментарии CNN.
Он проинформировал, что россияне рассредоточили военные поставки по всей территории РФ, в частности, "все перемещается в южные регионы через Крымский полуостров", с логистических узлов Ростовского региона.
"Если вы спрашиваете, что критически для Российской Федерации, то центры тяготения – это именно хабы, и по ним нужно бить, чтобы нарушить всевозможные системы снабжения", – сказал Скибицкий.
По его сообщению, российские системы материально-технического обеспечения расположены на расстоянии от 80 до 120 километров от линии фронта, поэтому Украина нуждается в ударных системах с большим радиусом действия, чтобы поразить их.
"Чтобы подготовить контрнаступление или наступательную операцию, нужно уничтожить многие объекты не только на передовой, но и на расстоянии в 100-150 километров, в тылу противника", - отметил замглавы ГУР и добавил: "Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое дало бы возможность быстро вести контрнаступление против врага".
- Напомним, 16 января в ГУР сообщили, что российский диктатор Владимир Путина поставил перед новым командующим группировкой войск в Украине Валерием Герасимовым задачу захватить Донбасс до марта 2023 года.
- Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что пока рано говорить о полном переломе в войне в пользу Украины, но ситуация будет меняться, и 2023-й станет годом украинской победы.
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