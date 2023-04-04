Замглавы Федерации профсоюзов разоблачили на попытке дать взятку $150 тысяч
Правоохранители разоблачили заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины на подготовке к взятке более 138 млн грн за изменение ему меры пресечения по делу незаконного отчуждения имущества
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Чиновник через посредника планировал передать 150 тысяч долларов для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей", - пишут в пресс-службе.
Сообщается, что в декабре 2022 года заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины сообщили о подозрении по факту растраты чужого имущества, злоупотреблении должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
Тогда следствие установило, что злоумышленник в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконной передаче частному предприятию здания государственной курортной бальнеобольницы в Киеве.
"Согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы, общая стоимость помещения составила 138 млн 308 тыс. грн. Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана еще и по значительно более низкой стоимости", - объясняют в ДБР.
В декабре этого года суд первой инстанции избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой в виде залога в размере 124 млн грн, а также отстранил его от должности заместителя главы Федерации профсоюзов Украины на 2 месяца. Это решение неоднократно пролонгировано.
- В июле 2021 года следователи Государственного бюро расследований арестовали 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) и его акционерных обществ, которые планировалось продать в ближайшее время.
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