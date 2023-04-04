Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Чиновник через посредника планировал передать 150 тысяч долларов для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей", - пишут в пресс-службе.

Сообщается, что в декабре 2022 года заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины сообщили о подозрении по факту растраты чужого имущества, злоупотреблении должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Тогда следствие установило, что злоумышленник в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконной передаче частному предприятию здания государственной курортной бальнеобольницы в Киеве.

"Согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы, общая стоимость помещения составила 138 млн 308 тыс. грн. Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана еще и по значительно более низкой стоимости", - объясняют в ДБР.

В декабре этого года суд первой инстанции избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой в виде залога в размере 124 млн грн, а также отстранил его от должности заместителя главы Федерации профсоюзов Украины на 2 месяца. Это решение неоднократно пролонгировано.