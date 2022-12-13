Замглавы Федерации профсоюзов арестовали по подозрению в растрате 138 млн грн
Правоохранители задокументировали масштабную схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
Согласно информации, в результате системной оперативно-следственной работы установлено, что к организации сделки причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших высокопоставленных должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА.
"Они занимались незаконным "выведением" из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов. Среди присвоенной недвижимости: украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения", - говорится в сообщении.
В СБУ сообщили, что уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
По данным следствия, "схема" заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, передававшие Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты. Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.
Офис генпрокурора заявил , что заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый как председатель наблюдательного совета ЧАО "Укрпрофздравница" принял решение о продаже объекта недвижимого имущества - Киевской курортной бальнеобольницы площадью 11 тыс. 672 м кв. Согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы общая стоимость имущества свыше 138 млн грн.
Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 124 млн грн и отстранено от занимаемой должности.
- 31 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей главе Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины в растрате 18,66 млн грн, выделенных на покупку жилья для военных.
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