Замглавы Федерации профсоюзов арестовали по подозрению в растрате 138 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Согласно информации, в результате системной оперативно-следственной работы установлено, что к организации сделки причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших высокопоставленных должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА.

"Они занимались незаконным "выведением" из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов. Среди присвоенной недвижимости: украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По данным следствия, "схема" заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, передававшие Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты. Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.

Офис генпрокурора заявил , что заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый как председатель наблюдательного совета ЧАО "Укрпрофздравница" принял решение о продаже объекта недвижимого имущества - Киевской курортной бальнеобольницы площадью 11 тыс. 672 м кв. Согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы общая стоимость имущества свыше 138 млн грн.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 124 млн грн и отстранено от занимаемой должности.