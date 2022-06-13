Замглавы Еврокомиссии считает, что вступление Украины в ЕС должно состояться в течение лет

Об этом она заявила в интервью El Pais , пишет ЕП .

Юрова выступила за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

"Мое сердце говорит: дадим им как можно быстрее получить статус кандидата. Это очень сильный символический месседж и поощрение для украинского народа. Мой разум говорит, что мы должны понимать ситуацию в стране не только с учетом Копенгагенских критериев, но и с учетом ряда разных вопросов, связанных с институциями", – отметила еврокомиссар.

Она отметила, что заключение Еврокомиссии о статусе кандидата на членство в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии будет готово 17 июня.

"Мы должны рассматривать Украину несколько иначе, чем государства, в которых царит мир. Кроме того, Украина полностью разорена. Поэтому мы должны параллельно работать над возможным кандидатским статусом и восстановлением страны", - добавила Юрова.

Комментируя предложение Франции о предоставлении Украине "промежуточного статуса" для вступления в ЕС, она отметила, что это "похожие концепции".

"Но то, что предлагает он (Макрон, – ред.), имеет вид более неопределенного процесса, который может занять десятилетия. Я бы хотела, что это (вступление Украины в ЕС, - ред.) произошло в течение лет", – отметила Юрова.