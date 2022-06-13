Замглавы Еврокомиссии считает, что вступление Украины в ЕС должно состояться в течение лет
Заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетие, а годы
Об этом она заявила в интервью El Pais , пишет ЕП .
Юрова выступила за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
"Мое сердце говорит: дадим им как можно быстрее получить статус кандидата. Это очень сильный символический месседж и поощрение для украинского народа. Мой разум говорит, что мы должны понимать ситуацию в стране не только с учетом Копенгагенских критериев, но и с учетом ряда разных вопросов, связанных с институциями", – отметила еврокомиссар.
Она отметила, что заключение Еврокомиссии о статусе кандидата на членство в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии будет готово 17 июня.
"Мы должны рассматривать Украину несколько иначе, чем государства, в которых царит мир. Кроме того, Украина полностью разорена. Поэтому мы должны параллельно работать над возможным кандидатским статусом и восстановлением страны", - добавила Юрова.
Комментируя предложение Франции о предоставлении Украине "промежуточного статуса" для вступления в ЕС, она отметила, что это "похожие концепции".
"Но то, что предлагает он (Макрон, – ред.), имеет вид более неопределенного процесса, который может занять десятилетия. Я бы хотела, что это (вступление Украины в ЕС, - ред.) произошло в течение лет", – отметила Юрова.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишина заявила , что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.
- Правительство Нидерландов определится с поддержкой предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии .
- Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии
- По данным Bloomberg, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС , но выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель допустил предоставление Украине статуса кандидата .
- По данным СМИ, Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в Евросоюз.
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