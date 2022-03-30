Замглавы Бердянской РГА объявили о подозрении из-за сотрудничества с оккупантами
Замглавы Бердянской РГА Запорожской области сообщили о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры уведомлено о подозрении заместителя председателя Бердянской РГА Запорожской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, она добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ РФ в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска.
Кроме того, она участвовала в обеспечении деятельности оккупационной администрации государства-агрессора.
В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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