Замглавы Бердянской РГА объявили о подозрении из-за сотрудничества с оккупантами

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.



"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры уведомлено о подозрении заместителя председателя Бердянской РГА Запорожской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, она добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ РФ в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска.

Кроме того, она участвовала в обеспечении деятельности оккупационной администрации государства-агрессора.



В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



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