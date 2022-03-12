Замглавы "Аэрофлота" Андрей Панов уволился из компании и уехал из России

Об этом Панов сообщил 12 марта на своей странице в Facebook.



Экс-заместитель генерального директора "Аэрофлота" подтвердил медиа-группе РБК информацию о своем увольнении и отъезде, но отказался от дальнейших комментариев.



Несмотря на это, на сайте авиакомпании отмечается, что Панов продолжает выполнять свои обязанности.

Напоминаем, с 8 марта "Аэрофлот" прекратил совершение всех зарубежных рейсов, кроме следующих в Беларусь.