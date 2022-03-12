Замглавы "Аэрофлота" Андрей Панов уволился из компании и уехал из России
Заместитель генерального директора российской авиакомпании "Аэрофлот" по стратегии и маркетингу Андрей Панов ушел со своей должности и покинул Россию
Об этом Панов сообщил 12 марта на своей странице в Facebook.
Экс-заместитель генерального директора "Аэрофлота" подтвердил медиа-группе РБК информацию о своем увольнении и отъезде, но отказался от дальнейших комментариев.
Несмотря на это, на сайте авиакомпании отмечается, что Панов продолжает выполнять свои обязанности.
- Напоминаем, с 8 марта "Аэрофлот" прекратил совершение всех зарубежных рейсов, кроме следующих в Беларусь.
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