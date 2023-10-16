Заметны ли "российские уши" у владельцев украинских АЗС?

Такие усилия могут свидетельствовать, что, несмотря на иски отдельных фигурантов, союзники Украины не будут ослаблять санкционное давление, а наоборот – усложнять возможности российских олигархов и их приспешников нарушать санкции.

В то же время отдельные ключевые компании российского бизнеса продолжают успешно работать в странах ЕС и G7. И хотя еще в феврале этого года Европарламент призвал применить санкции в отношении таких компаний, как "Лукойл" и "Росатом", они все еще присутствуют на рынке Евросоюза.

А как справляется Украина с вызовами поиска, ареста и конфискации российских активов?

Детальнее остановимся на "Лукойле". Это одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, доля которой в мировой добыче и переработке нефти составляет 2%. Среди прочего, к концу 2020 года сеть АЗС в управлении "Лукойла" составляла 5005 комплексов в 19 странах.

Несмотря на столь широкую географию деятельности, после начала широкомасштабной вооруженной агрессии РФ санкции на холдинговую компанию группы - ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" - наложены 22 октября 2022 только Канадой. Еще раньше на компанию были наложены санкции США. В то же время "Лукойл" имеет значительные именно в странах Европы: например, в странах Бенилюкса сеть насчитывает 260 АЗС, в мае 2022 года "Лукойл" выкупила активы Shell у России - 411 автозаправочных станций, расширив свой бизнес на средства западных компаний, вышедших из РФ.

Группа "Лукойл" приступила к продаже своих активов в "недружественных" странах Европы задолго до широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Так, в 2016 году были проданы сети АЗС в Польше, Латвии и Литве. В Украине еще в 2015 году "ЛУКойл" продал 240 АЗС и шесть нефтебаз австрийской компании AMIC Energy Management GmbH. Именно тогда возникли вопросы независимости австрийских инвесторов, которые приобрели эти активы.

Так, по информации сервиса YouControl , конечными бенефициарами ПИИ "Amic Украина", владеющей и управляющей сетью АЗС Amic Energy, являются граждане Австрии Йоханнес Клезл и Гюнтер Майер. Были ли именно эти лица бенефициарами компании-покупателя активов "Лукойла" в Украине и были ли у граждан Австрии собственные средства, чтобы приобрести одну из крупнейших розничных сетей АЗС в Украине неизвестно.

Интересно, что санкции на главную компанию группы "Лукойл" Украина ввела в 2018 году, когда сеть АЗС уже сменила владельцев и провела ребрендинг. И хотя ПИИ "Amic Украина" отмечает, что они именно австрийская сеть и активно помогают ВСУ, Бюро экономической безопасности считает фактическими владельцами активов граждан российской федерации. При этом арест на активы ООО "Amic Украина" наложен еще в августе 2022 года из-за подозрения уклонения от уплаты налогов.

По тому же пути, что и "Лукойл", пошла другая известная российская топливная группа - "Роснефть", которая в 2017 году продала свою сеть в Украине (более 100 АЗС и 6 нефтебаз) малоизвестной швейцарской компании Glusco Energy SA. Бенефициаром последней называли гражданина Израиля Натана Моисеева. Однако СМИ связывали его с Виктором Медведчуком, которого и называли реальным покупателем. Санкции против "Роснефти" были введены только в 2018 году, в противном случае россияне не смогли бы продать свою собственность в Украине.

Фото: из общедоступных источников

В июне 2021 года суд наложил арест на корпоративные права компаний, владевших сетью 172 АЗС под брендом Glusco и другие активы из-за уклонения от уплаты налогов и передачи корпоративных прав другим лицам с целью уклонения от ответственности. Именно эти активы в мае 2022 года АРМА передала в управление структуре НАК "Нефтегаз Украины" - ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг".

Прошло чуть больше года, и АРМА сообщила , что из-за ненадлежащего выполнения обязательств управляющего договоры со структурой «Нафтогаза» прекращены. Следующим управляющим стала "Укрнефть": 27 сентября подписан договор управления активами, предусматривающий передачу государству 85% от чистой прибыли (гарантированный ежемесячный платеж – 5 млн грн).

Еще одна сеть украинских АЗС, за которой тянется российский след, работает под известным брендом Shell. Владельцем является ООО "НК "Альянс-Украина2", которое через ООО "Альянс Ойл Украина" владеет сетью из 132 АЗС. По данным портала YouControl , бенефициарным владельцем ООО "НК "Альянс-Украина" через кипрскую компанию Eatongate Holdings Ltd является гражданин Болгарии и резидент Монако Иван Коларов.

Вместе с тем эту сеть АЗС связывают с бывшим топменеджером все той же "Роснефти" и владельцем российской добывающей компании ННК ("Независимая Нефтегазовая Компания") Эдуардом Худайнатовым. Именно ННК еще в 2014 году выкупила 49% акций Alliance Oil Company (Британские Виргинские Острова), которая через украинские компании совместно с группой Shell владела сетью АЗС и нефтебазами в Украине и имела право на эксклюзивную поставку нефтепродуктов. В поддержку политики Путина после начала широкомасштабной вооруженной агрессии РФ санкции на Худайнатова наложили ЕС, Швейцария и Украина.

4 октября Минюст подал в ВАКС иск о применении санкции в Худайнатов в виде взыскания активов в доход государства. В случае, если собранных доказательств Минюста будет достаточно, именно это подсанкционное лицо является бенефициарным владельцем аффилированных компаний, владеющих сетью АЗС Shell, указанные активы могут быть конфискованы.

Впрочем, как отмечает издание Forbes , глобальная компания Shell в два этапа нарастила долю в компании-владельце сети АЗС в Украине с 51% до 97,4% в 2022-2023 годах. Является ли это одним из способов сберечь активы от возможной конфискации – ответ за Минюстом и ВАКС.

Таким образом, до полномасштабного вторжения РФ украинские санкции носили скорее декларативный характер, ведь российский капитал неплохо чувствовал себя в Украине даже после 2014 года. Но и сейчас работы еще много. По данным портала Опендатабот , несмотря на существующие законодательные запреты, с начала полномасштабной войны 401 компания с "российским следом" произвела изменения и удалила владельцев и бенефициаров из РФ.

Кто и как должен управлять такими активами

Сможет ли Украина преодолеть эти вызовы? Сегодня это вопрос национальной безопасности. Даже несмотря на успешность механизма конфискации российских активов в соответствии с Законом "О санкциях", возникает вопрос эффективного управления этими активами, которые должны генерировать доход в пользу государства. К примеру, если все сети АЗС с "российским следом" передать государственным компаниям, не создаст ли государство нового монопольного монстра на рынке нефтепродуктов?

Это особенно актуально, если учитывать возможность конфискации активов еще и украинского олигарха Игоря Коломойского в рамках открытых уголовных производств (около 1000 АЗС под брендами Avias, ANP, Sentosa и другие).

Объективная оценка активов, прозрачные конкурсы по передаче их в управление или реализации, профессиональный менеджмент, четкие законодательные механизмы и общественный контроль – это индикаторы эффективности механизмов конфискации российских активов в Украине.

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Специально для "Эспрессо"

Об авторе: Елена Поканевич, эксперт проекта DiXi Group "Адвокация "зеленого" восстановления Украины из-за усиления поддержки Украины и ослабления российского влияния в ЕС"



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