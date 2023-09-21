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Заметки на полях образовательного бюджета

Николай Скиба
21 сентября, 2023 четверг
10:00
Мнение

В государственном бюджете Украины на 2024 г. предусмотрено 178,8 млрд. грн. на сферу образования. Это существенно больше даже по сравнению с довоенными показателями, но и инфляция за полтора года выросла в разы

Увеличение бюджета свидетельствует о том, что в образовании на сегодняшний день появилось то, что принято называть "политической волей" и готовностью осуществлять изменения, или трансформацию образования. В частности, продолжить реформу НУШ.

Теперь вопрос как ею воспользуется команда МОН и образовательные управленцы. Зафиксировано в главной смете 1,5 млрд грн. Дополнительно 19 сентября правительство утвердило постановление, направляющее остаток средств образовательной субвенции в Государственном бюджете в размере 473,3 млн грн как отдельную субвенцию на НУШ. Это означает, что эти средства пойдут на развитие образования, в частности, в поддержку реформы общего среднего образования "Новая украинская школа".

Средства субвенции пойдут на закупку средств обучения для 5-6 классов НУШ (256,4 млн грн); закупку средств обучения, мультимедийного оборудования, компьютерного оборудования, мебели для учебных кабинетов для пилотных классов (113,2 млн. грн.); приобретение учебной и учебно-методической литературы для пилотных классов (43,7 млн. грн.); повышение квалификации учителей, руководителей, заместителей руководителей учебных заведений, в которых осуществляется образовательный процесс по стандарту НУШ и подготовку тренеров-педагогов (60 млн грн).

Будет ли эта сумма достаточной для всех необходимых затрат или чрезмерной сказать сложно. Пока не вижу в открытом доступе по расчетам. Впрочем, не менее важен механизм их распределения и контроля. Когда НУШ только стартовал, то с первыми субвенциями в 2019 г. узким местом оказались областные администрации, которые иногда долго не могли принять нужные решения. Сказывались и нехватка производителей оборудования, недобродетельная конкуренция при закупках и т.д. Отдельной болью остается качество учебников. А тут целый клубок: и негласная монополия отдельных авторских коллективов и несуразные процедуры отбора и отсутствие понимания для многих педагогов чем есть современный учебник.

2,5 млрд грн на обустройство укрытий (на 1 млрд больше, чем в текущем году) это вполне уместно в условиях войны. Вопрос только в том, будут ли эти укрытия с барабанами и другой перкуссией или с оборудованием для обучающих активностей. Скажем так, чтобы удобно было работать в малых группах. А вот модернизация пищеблоков в школах на 1,5 млрд грн несколько удивляет. Действительно ли это теперь неотложная ситуация.

Наука: 118 млн грн (на 100 млн больше, чем в 2023 году) поддержка исследований и научно-технических разработок в ЗВО и 610,4 млн грн Национальному фонду исследований для грантовой поддержки ученых дает надежду, но побуждает еще раз спросить, а что у нас с трансформацией высшего образования? Когда будет полноценная автономия университетов и в то же время, когда у них будет эффективное управление?

Специально для Еспресо .

Об авторе: Николай Скиба, эксперт направления "Образование" Украинского института будущего.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Общество
Экономика
образование
государственный бюджет
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