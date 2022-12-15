Заметки из подвала, украинский Донецк и бабка в УПА – 5 книг, в которых все (не) становится на свои места

В этой книге — 39 рассказов о людях, которые либо воевали в УПА, либо помогали украинской армии бороться за независимость Украины почти 100 лет назад – участников боевых действий, воинов УПА и тех, кто лечил, кормил, передавал информацию. Так что в "Моей УПА" Любови Загоровской (Л.: Издательство Старого Льва) вспоминают бои и аресты, допросы и советские лагеря. Как происходила работа над книгой? Автор просто ехала по адресу, который ей сообщали добрые люди, садилась рядом с ветераном и записывала. В общем, все это было известно, ведь еще в 1970-х выходила диаспорная "Летопись УПА" в пятидесяти трех томах, и автор предисловия зря пишет, что "большие массивы архивных документов об ОУН и УПА еще долго оставались недоступными", потому что это касалось только советских исследователей. Что касается дальнейших времен, когда "стало можно", и были раскрыты архивы КГБ, ценность таких мемуаров, как, опять-таки, подчеркивает предисловие, не была перечеркнута, ведь именно они "способны воспроизвести атмосферу времени, переживания людей, эмоции, которые не забыли десятилетия спустя. Без них историк никогда в полной мере не поймет особенностей описываемых событий, мотивов людей». Действительно, трудно и забыть и понять, почему, например, бабка автора этих строк, учительница музыки в ссылке, лечила и ухаживала за "ребятами из леса". О чем один из них, старый воин УПА, вспоминал уже на ее похоронах, мол, если бы не госпожа Вера, рука бы у него не сгибалась. И о чем и написалось в более позднем сборнике "Ulaskava" (1994): "Не гоїлись рани, не гоїлись… / Догоряла вечорова ватра. / Не голились хлопці, не голились - / встигнемо, гадали, ще / до завтра. // Встигли… І приносила той ранок, / разом з йодоформом і бинтами, / Пані Доктор, / що зі смертю грала. / Пані Віра, що була між нами".

Речь в этой книге, а именно – в исследовании Екатерины Зарембо "Восход украинского солнца. Истории Донетчины и Луганщины начала ХХІ века" (Л.: Лодка) - об украинском Донбассе, и в частности об украинских сообществах с начала 2000-х и до российского вторжения 2014, которые были голосами упомянутых регионов новейшей истории, встроенных во всеукраинский контекст. То есть о том, что российско-советский миф о Донбассе отрицал - о культурных просторах, студенческих средах, украинской деревне, разнообразных религиях. Ибо, например, что нам известно о литературной жизни Донбасса в этот период? Дистанции огромного размера отделяли тогдашних местных поклонников творчества Лимонова от среды, где обожали Жадана. Первые группировались у журналов "Дикое поле" и "Многоточие", и среди их автуры были действительно феноменальные личности, разорванные между двумя мирами и фактически не замеченные ни в одном из них - поэтессы Люся Константинова, Марина Орлова и Марина Ткаченко, а также прозаики Владимир Рафеенко , Элина Свенцицкая и Олег Завязкин. Вторые объединились вокруг альманаха "Кальмиюс" (рупора литугруппировки "OST" (Олег Соловей, Анна Белая, Дмитрий Белый). Как указано в "Малой украинской энциклопедии актуальной литературы" (МУЭАЛ), в двухтысячных годах был даже образован" Донецкий литературный альянс, в который входили ИБТ, С. Жадан, А. Соловей, А. Белая, А. Кожан. Как бы там ни было, но "Восход украинского солнца" – уверяют нас издатели – это "честный и профессиональный рассказ, который позволит читателю понять, почему и ради чего наши герои сегодня защищают буквально каждый метр украинских Донетчины и Луганщины".

Следующая книга – первое из печатных свидетельств о страшной бучанской трагедии. Поэтому "Бучанский дневник. Заметки из подвала" Сергея Кулиды (Винница: Моя Виннитчина) – о пребывании редактора "Литературной Украины" с семьей в оккупированной Буче во время сегодняшней российско-украинской войны, выживания в ужасных условиях, изменении реальности и привыкания к ней" новых признаков: трупов на улицах, взрывов российских снарядов, отсутствия пищи, воды, связи. В дневниковых записях поражает стойкость автора во время оккупации, его жертвенность и профессионализм как писателя. "Решил, что буду вести этот дневник, пока Бучу не освободят, - записывает он. - Я верю, что мы – обязательно!!! – победим. Что эта нацистская гнида, этот вылупок с "комплексом Наполеона", этот байстрюк сидящий в Кремле, сдохнет. А еще лучше, чтобы Пуйло оказался на скамье осужденных в условном "Нюрнберге". Вместе со своими приспешниками-убийцами. Так и будет! God bless Ukraine". И действительно, эта хроника событий, происходивших в рамках авторской бучанской многоэтажки на бульваре Богдана Хмельницкого (квартира, подвал и вокруг), станут не только литературным документом и памятником трагедии, но и фактическим свидетельством в ходе будущих судебных процессов.

Авторы этой книги не зря отмечают, что предмет их разговора может походить на что-то сложное и непонятное. Ведь несмотря на существование таких книг, как исследования Кай-Фу Ли и Чэня Цюфаня "Искусственный интеллект 2041: 10 предсказаний для будущего" (К.: BookChef), люди получают информацию о нем из трех источников: научной фантастики, новостей и со слов влиятельных личностей . В научно-фантастических книгах и телепрограммах они видят образы роботов, цель которых – контролировать или перехитрить людей, и сверхразум, направленный на зло. СМИ преимущественно фокусируются на негативных, отдаленных примерах, а не на повседневных постепенных достижениях: беспилотные автомобили убивают пешеходов, технологические компании используют искусственный интеллект для влияния на результаты выборов, а люди применяют искусственный интеллект для распространения дезинформации и дипфейков. Как бы там ни было, но ни у кого не возникает сомнения, что в будущем именно искусственный интеллект будет менять нашу жизнь. При этом всех также интересует, каким образом это будет происходить, будет ли это влияние определяющим. Именно на эти вопросы отвечают упомянутые авторы – бывший президент Google в Китае Кай-Фу Ли и писатель-фантаст Чэнь Цюфань. Сочетание творчества этих двух авторов дало возможность создать уникальное издание в жанре научной фантастики, а оригинальная подача в форме 10 рассказов — показать не только возможные сценарии влияния искусственного интеллекта на жизнь людей в уже не столь далеком 2041 году, но и риски, которые могут возникнуть в связи с его неконтролируемым введением. Авторы задают вопросы и предлагают задуматься над тем, останется ли в конце концов человечество хозяином своей судьбы, или отдаст ее в жертву машинному интеллекту, по иронии порожденному самим же человеком.

Это трогательное рождественское повествование написала известная норвежская писательница, автор поэтических сборников и многих книг для детей и молодежи. Впрочем, "Крайний ангел" Ингебьерг Дал Сэм (Х.: Крокус) будет интересен и поучителен также для взрослых. Ведь в этой истории, как предупреждает название нашей подборки, не все на своих местах, если даже ангел бывает "крайний". Как бы там ни было, но по крайней мере героиня, которая пришла к бабушке в трудный для того час, оказалась на месте, и все, как говорится, стало на свои места. Без всяких условностей. Хотя, в начале казалось, что какое же Рождество без вертепа? Да никакое! Так же, как не бывает вертепа без Марии, Иосифа и Иисуса. Но что делать, когда не может быть много Марий, Иосифов и Иисусиков? Конечно, их нужно выбирать из одноклассников. Только ангелов выбирать не нужно. Потому ангелом может быть каждая девочка. Даже такая робкая, как героиня этой истории, по имени Беата. Но когда у нее за спиной сверкают ангельские крылья, а на голове сияет нимб, то она незаметно для самой себя превращается в настоящего ангела. Не потому ли и появилась она, как мы уже говорили, на пороге у старушки Юнассен в самый трудный для нее миг? И как знать, чем бы оно все закончилось, если бы не Беата – маленький ангел, которому выпало идти позади всех...