Заметки из подвала, украинский Донецк и бабка в УПА – 5 книг, в которых все (не) становится на свои места
Большинство невероятных до недавнего времени вещей давно уже стали реальностью. Впрочем, от этого не стало легче, потому что по привычке мы думаем, что все вокруг не на своих местах. Понять, где же находится правда – в недалеком прошлом, или в будущем, что уже наступило – пытаются авторы этих книг
В этой книге — 39 рассказов о людях, которые либо воевали в УПА, либо помогали украинской армии бороться за независимость Украины почти 100 лет назад – участников боевых действий, воинов УПА и тех, кто лечил, кормил, передавал информацию. Так что в "Моей УПА" Любови Загоровской (Л.: Издательство Старого Льва) вспоминают бои и аресты, допросы и советские лагеря. Как происходила работа над книгой? Автор просто ехала по адресу, который ей сообщали добрые люди, садилась рядом с ветераном и записывала. В общем, все это было известно, ведь еще в 1970-х выходила диаспорная "Летопись УПА" в пятидесяти трех томах, и автор предисловия зря пишет, что "большие массивы архивных документов об ОУН и УПА еще долго оставались недоступными", потому что это касалось только советских исследователей. Что касается дальнейших времен, когда "стало можно", и были раскрыты архивы КГБ, ценность таких мемуаров, как, опять-таки, подчеркивает предисловие, не была перечеркнута, ведь именно они "способны воспроизвести атмосферу времени, переживания людей, эмоции, которые не забыли десятилетия спустя. Без них историк никогда в полной мере не поймет особенностей описываемых событий, мотивов людей». Действительно, трудно и забыть и понять, почему, например, бабка автора этих строк, учительница музыки в ссылке, лечила и ухаживала за "ребятами из леса". О чем один из них, старый воин УПА, вспоминал уже на ее похоронах, мол, если бы не госпожа Вера, рука бы у него не сгибалась. И о чем и написалось в более позднем сборнике "Ulaskava" (1994): "Не гоїлись рани, не гоїлись… / Догоряла вечорова ватра. / Не голились хлопці, не голились - / встигнемо, гадали, ще / до завтра. // Встигли… І приносила той ранок, / разом з йодоформом і бинтами, / Пані Доктор, / що зі смертю грала. / Пані Віра, що була між нами".
Речь в этой книге, а именно – в исследовании Екатерины Зарембо "Восход украинского солнца. Истории Донетчины и Луганщины начала ХХІ века" (Л.: Лодка) - об украинском Донбассе, и в частности об украинских сообществах с начала 2000-х и до российского вторжения 2014, которые были голосами упомянутых регионов новейшей истории, встроенных во всеукраинский контекст. То есть о том, что российско-советский миф о Донбассе отрицал - о культурных просторах, студенческих средах, украинской деревне, разнообразных религиях. Ибо, например, что нам известно о литературной жизни Донбасса в этот период? Дистанции огромного размера отделяли тогдашних местных поклонников творчества Лимонова от среды, где обожали Жадана. Первые группировались у журналов "Дикое поле" и "Многоточие", и среди их автуры были действительно феноменальные личности, разорванные между двумя мирами и фактически не замеченные ни в одном из них - поэтессы Люся Константинова, Марина Орлова и Марина Ткаченко, а также прозаики Владимир Рафеенко , Элина Свенцицкая и Олег Завязкин. Вторые объединились вокруг альманаха "Кальмиюс" (рупора литугруппировки "OST" (Олег Соловей, Анна Белая, Дмитрий Белый). Как указано в "Малой украинской энциклопедии актуальной литературы" (МУЭАЛ), в двухтысячных годах был даже образован" Донецкий литературный альянс, в который входили ИБТ, С. Жадан, А. Соловей, А. Белая, А. Кожан. Как бы там ни было, но "Восход украинского солнца" – уверяют нас издатели – это "честный и профессиональный рассказ, который позволит читателю понять, почему и ради чего наши герои сегодня защищают буквально каждый метр украинских Донетчины и Луганщины".
Следующая книга – первое из печатных свидетельств о страшной бучанской трагедии. Поэтому "Бучанский дневник. Заметки из подвала" Сергея Кулиды (Винница: Моя Виннитчина) – о пребывании редактора "Литературной Украины" с семьей в оккупированной Буче во время сегодняшней российско-украинской войны, выживания в ужасных условиях, изменении реальности и привыкания к ней" новых признаков: трупов на улицах, взрывов российских снарядов, отсутствия пищи, воды, связи. В дневниковых записях поражает стойкость автора во время оккупации, его жертвенность и профессионализм как писателя. "Решил, что буду вести этот дневник, пока Бучу не освободят, - записывает он. - Я верю, что мы – обязательно!!! – победим. Что эта нацистская гнида, этот вылупок с "комплексом Наполеона", этот байстрюк сидящий в Кремле, сдохнет. А еще лучше, чтобы Пуйло оказался на скамье осужденных в условном "Нюрнберге". Вместе со своими приспешниками-убийцами. Так и будет! God bless Ukraine". И действительно, эта хроника событий, происходивших в рамках авторской бучанской многоэтажки на бульваре Богдана Хмельницкого (квартира, подвал и вокруг), станут не только литературным документом и памятником трагедии, но и фактическим свидетельством в ходе будущих судебных процессов.
Авторы этой книги не зря отмечают, что предмет их разговора может походить на что-то сложное и непонятное. Ведь несмотря на существование таких книг, как исследования Кай-Фу Ли и Чэня Цюфаня "Искусственный интеллект 2041: 10 предсказаний для будущего" (К.: BookChef), люди получают информацию о нем из трех источников: научной фантастики, новостей и со слов влиятельных личностей . В научно-фантастических книгах и телепрограммах они видят образы роботов, цель которых – контролировать или перехитрить людей, и сверхразум, направленный на зло. СМИ преимущественно фокусируются на негативных, отдаленных примерах, а не на повседневных постепенных достижениях: беспилотные автомобили убивают пешеходов, технологические компании используют искусственный интеллект для влияния на результаты выборов, а люди применяют искусственный интеллект для распространения дезинформации и дипфейков. Как бы там ни было, но ни у кого не возникает сомнения, что в будущем именно искусственный интеллект будет менять нашу жизнь. При этом всех также интересует, каким образом это будет происходить, будет ли это влияние определяющим. Именно на эти вопросы отвечают упомянутые авторы – бывший президент Google в Китае Кай-Фу Ли и писатель-фантаст Чэнь Цюфань. Сочетание творчества этих двух авторов дало возможность создать уникальное издание в жанре научной фантастики, а оригинальная подача в форме 10 рассказов — показать не только возможные сценарии влияния искусственного интеллекта на жизнь людей в уже не столь далеком 2041 году, но и риски, которые могут возникнуть в связи с его неконтролируемым введением. Авторы задают вопросы и предлагают задуматься над тем, останется ли в конце концов человечество хозяином своей судьбы, или отдаст ее в жертву машинному интеллекту, по иронии порожденному самим же человеком.
Это трогательное рождественское повествование написала известная норвежская писательница, автор поэтических сборников и многих книг для детей и молодежи. Впрочем, "Крайний ангел" Ингебьерг Дал Сэм (Х.: Крокус) будет интересен и поучителен также для взрослых. Ведь в этой истории, как предупреждает название нашей подборки, не все на своих местах, если даже ангел бывает "крайний". Как бы там ни было, но по крайней мере героиня, которая пришла к бабушке в трудный для того час, оказалась на месте, и все, как говорится, стало на свои места. Без всяких условностей. Хотя, в начале казалось, что какое же Рождество без вертепа? Да никакое! Так же, как не бывает вертепа без Марии, Иосифа и Иисуса. Но что делать, когда не может быть много Марий, Иосифов и Иисусиков? Конечно, их нужно выбирать из одноклассников. Только ангелов выбирать не нужно. Потому ангелом может быть каждая девочка. Даже такая робкая, как героиня этой истории, по имени Беата. Но когда у нее за спиной сверкают ангельские крылья, а на голове сияет нимб, то она незаметно для самой себя превращается в настоящего ангела. Не потому ли и появилась она, как мы уже говорили, на пороге у старушки Юнассен в самый трудный для нее миг? И как знать, чем бы оно все закончилось, если бы не Беата – маленький ангел, которому выпало идти позади всех...
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