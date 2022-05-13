"Заметки из кухни "переписка истории" Владимира Вятровича победили в исторической номинации Книги года 2021
Книга рассказывает, как Украина на протяжении 30-ти лет независимости открывала собственное прошлое, часто спрятанное под грифами "секретно" или похороненное буквально. О непростых поисках украинцами себя под завалами российско-советских нарративов и мифов
Книга Владимира Вятровича "Заметки из кухни "переписка истории" (издательство "Наш формат") стала лауреатом конкурса Книга года 2021 и победила в номинации "Прошлое. Популярные издания /историческая публицистика"
Книга разделила первое место с изданием "Западно-Украинская Народная Республика 1918-1923. Энциклопедия в 4 томах".
"Заметки из кухни "переписывание истории" - это статьи, колонки, интервью историка Владимира Вятровича, в которых говорится о национальной идентичности, Голодоморе, освободительной борьбе и людях воли, Оранжевую революцию и Евромайдан, материалы под грифом "совершенно секретно" », которые однажды стали "совершенно нетайными", значительную часть этой истории автор тщательно исследовал, а еще часть - помогал творить.
"Эта книга — о том, как украинцы писали историю собственного государства. Сейчас кровью и человеческими жизнями мы творим историю не только Украины, но и всей Европы. Поэтому сейчас важно, что мы говорили о ней от первого лица, чтобы рассказывали всему миру свою историю, которая является корнями происходящей сейчас русско-украинской войны и основой нашего несгибаемого спортива", — подчеркнул Владимир Вятрович.
Сейчас историк, народный депутат записывает "Заметки по водовороту истории" - тексты на украинском и английском языках, а также видео, в которых показывает исторические истоки и параллели сегодняшних событий.
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