"Заметки из кухни "переписка истории" Владимира Вятровича победили в исторической номинации Книги года 2021

Книга Владимира Вятровича "Заметки из кухни "переписка истории" (издательство "Наш формат") стала лауреатом конкурса Книга года 2021 и победила в номинации "Прошлое. Популярные издания /историческая публицистика"

Книга разделила первое место с изданием "Западно-Украинская Народная Республика 1918-1923. Энциклопедия в 4 томах".

"Заметки из кухни "переписывание истории" - это статьи, колонки, интервью историка Владимира Вятровича, в которых говорится о национальной идентичности, Голодоморе, освободительной борьбе и людях воли, Оранжевую революцию и Евромайдан, материалы под грифом "совершенно секретно" », которые однажды стали "совершенно нетайными", значительную часть этой истории автор тщательно исследовал, а еще часть - помогал творить.

"Эта книга — о том, как украинцы писали историю собственного государства. Сейчас кровью и человеческими жизнями мы творим историю не только Украины, но и всей Европы. Поэтому сейчас важно, что мы говорили о ней от первого лица, чтобы рассказывали всему миру свою историю, которая является корнями происходящей сейчас русско-украинской войны и основой нашего несгибаемого спортива", — подчеркнул Владимир Вятрович.

Сейчас историк, народный депутат записывает "Заметки по водовороту истории" - тексты на украинском и английском языках, а также видео, в которых показывает исторические истоки и параллели сегодняшних событий.