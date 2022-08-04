Заместителю псевдомэра временно оккупированного Бердянска объявили подозрение в госизмене
Заместителю самопровозглашенного мэра временно оккупированного Бердянска объявили подозрение в коллаборационизме
Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .
После оккупации российскими захватчиками Бердянска житель города согласился сотрудничать с армией РФ. Мужчина добровольно вступил в должность заместителя так называемого городского головы.
Подозреваемый управляет инфраструктурой, жилищно-коммунальным хозяйством и топливно-энергетическим комплексом в псевдомэрии Бердянска.
Прокуратура сообщила предателю о подозрении в коллаборационной деятельности.
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