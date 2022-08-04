Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .

После оккупации российскими захватчиками Бердянска житель города согласился сотрудничать с армией РФ. Мужчина добровольно вступил в должность заместителя так называемого городского головы.

Подозреваемый управляет инфраструктурой, жилищно-коммунальным хозяйством и топливно-энергетическим комплексом в псевдомэрии Бердянска.

Прокуратура сообщила предателю о подозрении в коллаборационной деятельности.

СБУ задержала членов межрегиональной агентурной сети ФСБ, которые сливали врагу информацию о ВСУ и стратегических объектах по всей Украине.

Служба безопасности Украины во Львовской области объявила подозрение полицейскому, который во временной оккупации населенных пунктов Луганской области перешел на сторону врага.

Накануне СБУ задержала в Ивано-Франковске местного жителя, которого российская ФСБ завербовала для получения информации о важных объектах города и области.

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