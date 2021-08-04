Заместителю погибшего в Киеве основателя "Белорусского дома" Шишова Батулина запретили въезд в Украину
Родиону Батулину с "БГУ« 4 августа запретила въезд на территорию Украины сроком на три года
Об этом сообщил "Белорусский дом в Украине" в Telegram.
Причины запрета не указываются.
"В виду наличия в базе данных Государственной пограничной службы решения уполномоченного государственного органа Украины о запрете на въезд в Украину", - говорится в официальном запрете.
Батулин выехал из Украины на территорию Евросоюза 14 июля, чтобы решить вопрос с документами. 3 августа, когда обнаружили тело основателя «Дома» Виталия Шишова, он на автобусе поехал обратно в Киев. Добравшись 4 августа украинской границы, на пункте пропуска "Устилуг" Батулина сообщили, что с момента выезда он невъездным.
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Родион Батулин является соратником Сергея Коротких, он же "Боцман", с "Азова". " Бабель " пишет, что Батулин в 2019 году принимал участьв нападении на автомобиль пятого президента Петра Порошенко. В начале июля его заметили в противостоянии активистов "Гонора", которые защищают Протасов Яр от застройщиков на стороне охранной фирмы "Фокстрот13", основанной "Боцманом.
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