Заместителю погибшего в Киеве основателя "Белорусского дома" Шишова Батулина запретили въезд в Украину

Об этом сообщил "Белорусский дом в Украине" в Telegram.



Причины запрета не указываются.



"В виду наличия в базе данных Государственной пограничной службы решения уполномоченного государственного органа Украины о запрете на въезд в Украину", - говорится в официальном запрете.



Батулин выехал из Украины на территорию Евросоюза 14 июля, чтобы решить вопрос с документами. 3 августа, когда обнаружили тело основателя «Дома» Виталия Шишова, он на автобусе поехал обратно в Киев. Добравшись 4 августа украинской границы, на пункте пропуска "Устилуг" Батулина сообщили, что с момента выезда он невъездным.



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Родион Батулин является соратником Сергея Коротких, он же "Боцман", с "Азова". " Бабель " пишет, что Батулин в 2019 году принимал участьв нападении на автомобиль пятого президента Петра Порошенко. В начале июля его заметили в противостоянии активистов "Гонора", которые защищают Протасов Яр от застройщиков на стороне охранной фирмы "Фокстрот13", основанной "Боцманом.

Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся

3 августа его нашли повешенным в парке.

В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались

Прокуратура начала расследовать дело, квалифицировав ее как умышленное убийство