"Заместителю генпрокурора ДНР" объявили подозрение в терроризме
Правоохранители объявили подозрение гражданину РФ, исполняющему роль "первого заместителя" генерального прокурора "ДНР"
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
Злоумышленнику инкриминируется участие в террористической организации и другое содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).
Установлено, что фигурант длительное время работал в органах российской прокуратуры. С целью получить "повышение" в ноябре 2022 года он добровольно поступил в отдельное структурное подразделение "ДНР", заняв псевдодолжность "первого заместителя генпрокурора".
По данным следствия, злоумышленник осознавал, что деятельность "ДНР" и ее структурных подразделений является незаконной, направленной на изменение границ территории Украины, и приводит к гибели людей, причинению значительных материальных убытков и других тяжких последствий.
- Подозрение в финансировании терроризма получили три предпринимателя из Житомирской области, которые закупали продукцию на сумму более 50 млн гривен у "ДНР".
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