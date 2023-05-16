"Заместителю генпрокурора ДНР" объявили подозрение в терроризме

Об этом сообщил Офис генпрокурора .

Злоумышленнику инкриминируется участие в террористической организации и другое содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что фигурант длительное время работал в органах российской прокуратуры. С целью получить "повышение" в ноябре 2022 года он добровольно поступил в отдельное структурное подразделение "ДНР", заняв псевдодолжность "первого заместителя генпрокурора".

По данным следствия, злоумышленник осознавал, что деятельность "ДНР" и ее структурных подразделений является незаконной, направленной на изменение границ территории Украины, и приводит к гибели людей, причинению значительных материальных убытков и других тяжких последствий.