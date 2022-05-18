Заместителю гендиректора ЧАЭС сообщили подозрение в дезертирстве и помощи российским оккупантам
Государственное бюро расследований сообщает о подозрении в самовольном уходе с места военной службы чиновника Чернобыльской атомной электростанции и помощи россиянам в захвате станции
Об этом информирует на сайте Государственное бюро расследований.
В марте этого года задержан заместитель генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, который дезертировал во время военного положения и скрывался на Закарпатье. Ему уже сообщено о подозрении (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Военнослужащий покинул ЧАЭС и не обеспечил физическую защиту объекта, что входило в его обязанности.
Также ГБР проверяет возможную причастность к сотрудничеству с российскими захватчиками на станции в конце февраля.
В ходе обысков изъяли документы и информационные носители.
Также следователи провели допросы свидетелей, запланировано проведение судебной психологической экспертизы и допросы должностных лиц ЧАЭС.
По результатам проведенных следственных действий будет решаться вопрос по поводу уведомления чиновника о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", – говорится в сообщении.
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