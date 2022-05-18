Об этом информирует на сайте Государственное бюро расследований.

В марте этого года задержан заместитель генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, который дезертировал во время военного положения и скрывался на Закарпатье. Ему уже сообщено о подозрении (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Военнослужащий покинул ЧАЭС и не обеспечил физическую защиту объекта, что входило в его обязанности.

Также ГБР проверяет возможную причастность к сотрудничеству с российскими захватчиками на станции в конце февраля.

В ходе обысков изъяли документы и информационные носители.

Также следователи провели допросы свидетелей, запланировано проведение судебной психологической экспертизы и допросы должностных лиц ЧАЭС.

По результатам проведенных следственных действий будет решаться вопрос по поводу уведомления чиновника о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Уходя с ЧАЭС, оккупанты забрали с собой пленных нацгвардейцев.

По сообщению Энергоатома, пленные нацгвардейцы, которых враг забрали с ЧАЭС, могут находиться в России и Беларуси.

18 апреля Начальнику центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ сообщили о подозрении в непосредственном руководстве операцией по захвату Государственного специального предприятия "Чернобыльская АЭС".

27 апреля Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях зоны отчуждения, но на ЧАЭС зафиксировали повреждения сооружений.

8 мая в Буче была обнаружена колба с радиоактивным веществом, которую оккупанты похитили на ЧАЭС.

СБУ установила личности почти 900 оккупантов и собрала доказательства их военных преступлений в Киевской области.

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