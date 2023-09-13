Заместителя российского министра не пустили на конференцию ВОЗ в Дании: РФ среагировала

Об этом говорится в заявлении посольства России в Дании.

Отмечается, что 12-14 сентября в Копенгагене проходит региональное совещание Всемирной организации здравоохранения, на котором предполагалось участие заместителя министра здравоохранения РФ Салагая.

Однако в аэропорту Каструп ему отказали во въезде в Данию.

"Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа к мерам в Дании официальных представителей стран-участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене", - пишет российское посольство.

В РФ говорят, что будут добиваться от датских властей "объяснений и извинений" по поводу инцидента.