Заместителя российского министра не пустили на конференцию ВОЗ в Дании: РФ среагировала
Дания не пустила на территорию страны заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая, ехавшего на конференцию Всемирной организации здравоохранения в Копенгаген
Об этом говорится в заявлении посольства России в Дании.
Отмечается, что 12-14 сентября в Копенгагене проходит региональное совещание Всемирной организации здравоохранения, на котором предполагалось участие заместителя министра здравоохранения РФ Салагая.
Однако в аэропорту Каструп ему отказали во въезде в Данию.
"Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа к мерам в Дании официальных представителей стран-участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене", - пишет российское посольство.
В РФ говорят, что будут добиваться от датских властей "объяснений и извинений" по поводу инцидента.
- 29 июня пограничная полиция Молдовы не пропустила через границу страны гражданина России, связанного с пророссийскими вооруженными формированиями.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.21
- EUR Покупка 40.38Продажа 41.33
- Актуальное
- Важное