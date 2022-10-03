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Заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова не уволили

3 октября, 2022 понедельник
15:15
Общество

Судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда не уволили заместителя председателя ВС Богдана Львова

Об этом сообщает Еспресо.

Из 43 бюллетеней было использовано для голосования 39. За увольнение проголосовал 21 судья, против - 18. Еще 4 бюллетеня были погашены.

15 сентября журналисты проекта "Схемы" сообщили , что у заместителя председателя Верховного суда Украины Богдана Львова есть российский паспорт.

Общественные организации Украины призвали президента Владимира Зеленского лишить Богдана Львова украинского гражданства.

19 сентября на собрании Кассационного хозяйственного суда судьи проголосовали за то, чтобы заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов, имеющий российское гражданство, и дальше рассматривал дела.

  • В Украине был разработан законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях.

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