Заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова можно уволить указом президента, - нардеп Величкович
Народный депутат Николай Величкович считает, что заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова можно лишить гражданства Украины и уволить указом президента
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у судьи Львова. Я думаю, что эту ситуацию можно решить очень просто. Сейчас из-за войны Высший совет правосудия не функционирует и только он может уволить судью с должности. Поэтому есть очень замечательный механизм, который уже испытан," в частности, на лишение гражданства Геннадия Корбана. В частности, президент своим указом может лишить гражданства Украины и уволить судью Львова с должности", - пояснил Величкович.
Народный депутат считает, что ситуацию с двойным гражданством судьи Львова можно разрешить в течение одного дня.
"Есть подтверждение от СБУ. Можно лишить судью гражданства и это сделает невозможным дальнейшую его работу. Поскольку без гражданства он не имеет права работать судьей. И это можно решить", - добавил он.
- 15 сентября "Схемы" сообщили , что у заместителя головы Верховного Суда Украины есть российский паспорт.
- 16 сентября Владимира Зеленского призвали лишить гражданства Украины председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, имеющего паспорт РФ.
- 19 сентября на собрании Кассационного хозяйственного суда проголосовали за то, чтобы заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов, имеющий российское гражданство, и дальше рассматривал дела.
- 3 октября СБУ подтвердила наличие гражданства Российской Федерации у заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова.
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