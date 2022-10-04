Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у судьи Львова. Я думаю, что эту ситуацию можно решить очень просто. Сейчас из-за войны Высший совет правосудия не функционирует и только он может уволить судью с должности. Поэтому есть очень замечательный механизм, который уже испытан," в частности, на лишение гражданства Геннадия Корбана. В частности, президент своим указом может лишить гражданства Украины и уволить судью Львова с должности", - пояснил Величкович.



Народный депутат считает, что ситуацию с двойным гражданством судьи Львова можно разрешить в течение одного дня.



"Есть подтверждение от СБУ. Можно лишить судью гражданства и это сделает невозможным дальнейшую его работу. Поскольку без гражданства он не имеет права работать судьей. И это можно решить", - добавил он.

15 сентября "Схемы" сообщили , что у заместителя головы Верховного Суда Украины есть российский паспорт.

16 сентября Владимира Зеленского призвали лишить гражданства Украины председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, имеющего паспорт РФ.

19 сентября на собрании Кассационного хозяйственного суда проголосовали за то, чтобы заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов, имеющий российское гражданство, и дальше рассматривал дела.

3 октября СБУ подтвердила наличие гражданства Российской Федерации у заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова.

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