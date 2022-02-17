Заместителя посла США выслали из РФ
17 февраля из России выслали заместителя посла США Барта Гормана
Об этом сообщило посольство США в РФ, передает РИА Новости.
"Россия выслала замглавы миссии США в РФ Барта Гормана", - говорится в заявлении.
Пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц отметил, что Барт Горман был вторым по значимости чиновником в американском посольстве в Москве, а также ключевым членом высшего руководящего состава ведомства.
В посольстве США пообещали ответить на высылку своего дипломата из России.
Как пишет РБК, в американском ведомстве назвали такие действия РФ необоснованными, поскольку у Барта Гормана действующая виза, а срок его пребывания в России не превысил трех лет.
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