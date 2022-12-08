Об этом информирует Государственное бюро расследований.

"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении заместителя начальника государственного учреждения "Голопристанская исправительная колония №7", работавшего на захватчиков во время временной оккупации Херсонской области", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленник после полномасштабного российского вторжения добровольно начал работать на оккупационную администрацию и вступил в должность "исполняющего обязанности начальника колонии".

Следствие установило, что подозреваемый занимался организацией работы захватнических властей на незаконно оккупированных территориях Херсонщины, набирал работников в колонию, а также по указаниям россиян противодействовал украинским Силам обороны.

Чиновника обвиняют в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины также информировала о нахождении очередной застенки российских оккупантов, "херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенчивые правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток.

4 октября о подозрении в измене и коллаборационизме сообщили руководству Херсонской "Северной исправительной колонии №90", работники которой ранее фигурировали по делу о массовом избиении заключенных.

Национальная полиция Херсонской области 16 ноября открыла 18 уголовных производств по преступлениям россиян и местных, которые с ними сотрудничали.

СБУ задержала коллаборанта, который "выбивал голоса" у местных оккупантов за присоединение Херсона к РФ.

22 ноября экс-начальник отдела херсонской колонии был задержан за то, что выпустил заключенных и возглавил отдел оккупационного СИЗО.

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