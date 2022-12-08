Заместителя начальника колонии в Херсонской области будут судить за сотрудничество с оккупантами
За сотрудничество с рашистами во время временной оккупации будут судить заместителя начальника Голопристанской исправительной колонии
Об этом информирует Государственное бюро расследований.
"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении заместителя начальника государственного учреждения "Голопристанская исправительная колония №7", работавшего на захватчиков во время временной оккупации Херсонской области", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что обвинительный акт направлен в суд.
Злоумышленник после полномасштабного российского вторжения добровольно начал работать на оккупационную администрацию и вступил в должность "исполняющего обязанности начальника колонии".
Следствие установило, что подозреваемый занимался организацией работы захватнических властей на незаконно оккупированных территориях Херсонщины, набирал работников в колонию, а также по указаниям россиян противодействовал украинским Силам обороны.
Чиновника обвиняют в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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