Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Кировоградской области.

"Оперативщики СБУ задержали на горячем заместителя декана одного из факультетов и старшего преподавателя ЛА НАУ, которые требовали и получили неправомерную выгоду в размере 45 000 гривен от студента за беспрепятственную сдачу предметов академической разницы и последующее получение диплома бакалавра", - говорится в сообщении.



Это уже не первый случай взяточничества среди этих преподавателей. Известно, что только с начала года злоумышленники требовали деньги у более 30 студентов.



Сотрудникам Летной академии Национального авиационного университета вскоре сообщат о подозрении в совершении уголовного преступления и изберут меры пресечения.



"За последние полтора года сотрудники УСБУ в Кировоградской области в четвертый раз разоблачили руководство университета на коррупционной деятельности. Так, задержан начальник ЛА НАУ, начальник Летного училища академии, декан одного из факультетов и начальник отдела указанного учебного заведения. Все преступники отстранены или уволены с должностей", – говорится в сообщении.

Народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда считает , что во время войны коррупция должна приравниваться к государственной измене.

29 июня руководитель Центра противодействия коррупции рассказал, как из-за действий заместителя главы Офиса президента Украина могла упустить шанс стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

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