Заместителя декана и преподавателя Летной академии НАУ поймали на взятке 45 тыс. грн
В Кировоградской области заместителя декана и старшего преподавателя Летной академии Национального авиационного университета поймали на коррупции во время передачи 45 тыс. грн за диплом бакалавра
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Кировоградской области.
"Оперативщики СБУ задержали на горячем заместителя декана одного из факультетов и старшего преподавателя ЛА НАУ, которые требовали и получили неправомерную выгоду в размере 45 000 гривен от студента за беспрепятственную сдачу предметов академической разницы и последующее получение диплома бакалавра", - говорится в сообщении.
Это уже не первый случай взяточничества среди этих преподавателей. Известно, что только с начала года злоумышленники требовали деньги у более 30 студентов.
Сотрудникам Летной академии Национального авиационного университета вскоре сообщат о подозрении в совершении уголовного преступления и изберут меры пресечения.
"За последние полтора года сотрудники УСБУ в Кировоградской области в четвертый раз разоблачили руководство университета на коррупционной деятельности. Так, задержан начальник ЛА НАУ, начальник Летного училища академии, декан одного из факультетов и начальник отдела указанного учебного заведения. Все преступники отстранены или уволены с должностей", – говорится в сообщении.
- Народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда считает , что во время войны коррупция должна приравниваться к государственной измене.
- 29 июня руководитель Центра противодействия коррупции рассказал, как из-за действий заместителя главы Офиса президента Украина могла упустить шанс стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.18
Покупка 39.18Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.45Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное