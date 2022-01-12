Заместительница Блинкена встретилась с главой председателя Еврокомиссии: говорили о ситуации на границе Украины с РФ

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии .



"Они обсудили текущую ситуацию на границах Украины с Россией, попытки Москвы пересмотреть архитектуру безопасности в Европе, а также связанные с этим дипломатические усилия и интенсивную координацию между трансатлантическими партнерами по этому вопросу", - говорится в заявлении.



Кроме того, дипломаты "напомнили о жесткой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули решимость продолжать согласованный и единый подход заокеанских партнеров к действиям России против Украины".



"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и высокую цену", - отметили Венди Шерман и Бьорн Зайберт.

Напомним, Сенат США обнародовал проект санкций против РФ на случай нового вторжения в Украину.

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