Заместительница Блинкена встретилась с главой председателя Еврокомиссии: говорили о ситуации на границе Украины с РФ
Первый заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и глава кабинета главы Еврокомиссии Бьорн Зайберт провели встречу, на которой выразили поддержку суверенитету Украины и предупредили о тяжелых последствиях военной агрессии против нее
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии .
"Они обсудили текущую ситуацию на границах Украины с Россией, попытки Москвы пересмотреть архитектуру безопасности в Европе, а также связанные с этим дипломатические усилия и интенсивную координацию между трансатлантическими партнерами по этому вопросу", - говорится в заявлении.
Кроме того, дипломаты "напомнили о жесткой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули решимость продолжать согласованный и единый подход заокеанских партнеров к действиям России против Украины".
"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и высокую цену", - отметили Венди Шерман и Бьорн Зайберт.
- Напомним, Сенат США обнародовал проект санкций против РФ на случай нового вторжения в Украину.
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