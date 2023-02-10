Заместители главы МВД написали заявления об увольнении, - СМИ
Пять заместителей главы Министерства внутренних дел Украины в пятницу, 10 февраля, написали заявления об отставке
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы МВД.
Отмечают, что в отставку подали пять заместителей министра: Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.
Представитель министра МВД Марьяна Рева отметила, что увольнение заместителей - это устоявшаяся и законная процедура. Она прописана в девятой статье Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".
"Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен - увидим", - подчеркнула Рева.
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