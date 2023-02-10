Заместители главы МВД написали заявления об увольнении, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы МВД.

Отмечают, что в отставку подали пять заместителей министра: Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.

Представитель министра МВД Марьяна Рева отметила, что увольнение заместителей - это устоявшаяся и законная процедура. Она прописана в девятой статье Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

"Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен - увидим", - подчеркнула Рева.