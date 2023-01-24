Заместители главы Минрегиона Лукеря и Негода подали в отставку
Заместители министра развития громад и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода написали заявления об увольнении
Соответствующее объявление Лукеря и Негода опубликовали в facebook.
Лукеря отметил, что принял это решение еще в начале года, однако "в силу политических и бюрократических обстоятельств" юридическое оформление пришлось именно на эту неделю.
"Спасибо коллегам и партнерам по Правительству, Парламенту, Офису Президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов", - выразил благодарность экс-заместитель.
Вячеслав Негода, отвечавший за децентрализацию в Министерстве, также опубликовал соответствующий пост, однако причины увольнения не назвал.
"Я благодарен всем, кто поддерживал в трудные минуты, внушал веру и уверенность на этом децентрализационном марафоне до финиша которого еще далеко", - пишет он.
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