Соответствующее объявление Лукеря и Негода опубликовали в facebook.

Лукеря отметил, что принял это решение еще в начале года, однако "в силу политических и бюрократических обстоятельств" юридическое оформление пришлось именно на эту неделю.

"Спасибо коллегам и партнерам по Правительству, Парламенту, Офису Президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов", - выразил благодарность экс-заместитель.

Вячеслав Негода, отвечавший за децентрализацию в Министерстве, также опубликовал соответствующий пост, однако причины увольнения не назвал.

"Я благодарен всем, кто поддерживал в трудные минуты, внушал веру и уверенность на этом децентрализационном марафоне до финиша которого еще далеко", - пишет он.

23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.

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