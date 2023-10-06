Заместителем главы Верховного Суда избрали Александра Мамалуя
На заседании Пленума Верховного Суда избран заместитель главы ВС судья в Кассационном хозяйственном суде Александр Мамалуй. Его кандидатуру поддержали 87 судей
Об этом сообщил Верховный суд.
"По результатам голосования заместителем Главы Верховного Суда избран судья ВС в Кассационном хозяйственном суде Александр Мамалуй. Его кандидатуру поддержали 87 судей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание Пленума Верховного Суда началось в 10 утра.
Справка. В 2017 году Александр Мамалуй был назначен судьей Верховного суда. После вторжения России Мамалуй был мобилизован уже в третий раз. Он также был отмечен почетным нагрудным знаком "Серебряный крест" главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
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