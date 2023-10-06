Заместителем главы Верховного Суда избрали Александра Мамалуя

Об этом сообщил Верховный суд.

"По результатам голосования заместителем Главы Верховного Суда избран судья ВС в Кассационном хозяйственном суде Александр Мамалуй. Его кандидатуру поддержали 87 судей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание Пленума Верховного Суда началось в 10 утра.

Справка. В 2017 году Александр Мамалуй был назначен судьей Верховного суда. После вторжения России Мамалуй был мобилизован уже в третий раз. Он также был отмечен почетным нагрудным знаком "Серебряный крест" главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.