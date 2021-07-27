Заместитель Венедиктов Мамедов написал заявление об отставке

Об этом он сообщил в Twitter.



"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Служу украинскому народу", - написал Мамедов .



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26 июля адвокаты сообщили, что Гюндуз Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора, поскольку руководство Офиса блокирует выполнение им своих должностных обязанностей