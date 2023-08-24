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Заместитель спикера ВРУ призвал грузинских парламентариев помочь спасти жизнь заключенного Саакашвили

24 августа, 2023 четверг
15:20
Мир

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что европейские государства обеспокоены ситуацией с находящимся в грузинском СИЗО Михеилом Саакашвили

Об этом Корниенко написал в Facebook.

"Российская Федерация руками грузинских властей прямо сейчас убивает третьего президента Грузии. Это недопустимо. Европейские государства также обеспокоены ситуацией. Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении о необходимости осуществления гуманитарного акта помилования или перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу", - заявил вицеспикер.

Корниенко рассказал, что обсудил с грузинскими парламентариями незаконное заключение гражданина Украины Михеила Саакашвили.

На фото: Грузинська делегація та віцеспікер ВРУ Олександр Корнієнко

Фото: Александр Корниенко

"Мы будем бороться за каждого нашего гражданина независимо, где он находится. Жизнь – это базовая европейская ценность. И призываем всех партнеров спасти человека", – пишет первый замглавы ВРУ.

Вице-спикер также подчеркнул необходимость жестких санкций против государства-террориста: "Никаких сомнений, что мир должен вместе двигаться к справедливости. Но не давать врагу никаких шансов для воплощения его преступных идей".

На фото: Грузинська делегація та віцеспікер ВРУ Олександр Корнієнко

Фото: Александр Корниенко

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении - еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили, что он со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя производств по этому факту нет.

В знак протеста Саакашвили начал голодовку, после чего состояние его здоровья ухудшилось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экспрезидента. Представитель пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

В то же время Саакашвили назвал заседание суда "насмешкой", а свой приговор - "смертным". А в апреле экс-президент заявил, что он "близок к смерти" в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.

3 июля Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи, и все увидели, как он выглядит ужасно. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя состояние Саакашвили, заявил, что Россия убивает его руками Грузии.

Польские врачи, осмотревшие Саакашвили, пришли к выводу, что он должен находиться в госпитале.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что российский диктатор Владимир Путин планировал вторжение в Украину с 2004 года, сообщало Sky News.

ЕС
Грузия
санкции против России
Война с Россией
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