Об этом информирует заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Денис Чистиков в эфире телеканала FREEДОМ.

Практика создания частных военных компаний элитами в России свидетельствует, что враг приближается к развалу и теряет силы.

"Правоохранители с Крымского полуострова сейчас активно используются для обеспечения правопорядка на оккупированных территориях, поэтому в Крыму недостаточно людей, чтобы гарантировать правопорядок и безопасность", - говорит Чистиков.

Заместитель постпреда президента Украины в Крыму объясняет, что второй причиной создания ЧВК "Конвой" главой оккупационной администрации полуострова Аксеновым является не дорастающее нарастающее недоверие к вооруженным силам России.

"Сколько бы сейчас ни говорилось в крымских и российских СМИ, что Крым готовится к встрече Вооруженных Сил Украины, это как раз доказывает обратное. Доказывает его неуверенность на фоне приближения ВСУ к Крымскому полуострову", - добавляет Чистиков.

Сообщается, что основная информация о созданном в Крыму ЧВК "Конвой" поступает из оккупационных СМИ. Первое упоминание о нем было в ноябре 2022 года. Известно, что в составе, по меньшей мере, два подразделения - в Крыму и на оккупированном левом берегу Херсонщины.

Чистиков предполагает, что Конвой пополняется мобилизованными и бывшими военными, ведь использование заключенных в Вагнере показало свою неэффективность.

Ранее мы сообщали, что глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов создал собственную военизированную структуру - ЧВК "Конвой", которой командует Константин Пикалов (позывной Мазай), ранее курировавший вагнеровцев в Африке.

В марте 2023 года репортаж об "Аксеновцах" - профессиональном военном подразделении, появившемся по инициативе главы аннексированного Крыма, - показал телеканал "Крым 24". В сюжете заявили, что Аксенов регулярно посещает "позиции подразделения на передовой". Незадолго до этого в телеграмм-канале "Конвоя" опубликовали ролик, как глава оккупационной администрации полуострова проверяет позиции ЧВК.