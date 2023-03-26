Заместитель представителя президента в Крыму рассказал о целях создания оккупантами ЧВК "Конвой"
Создание частной военной компании "Конвой" на временно оккупированном полуострове Крым происходит по причине нехватки силовиков для "обеспечения порядка"
Об этом информирует заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Денис Чистиков в эфире телеканала FREEДОМ.
Практика создания частных военных компаний элитами в России свидетельствует, что враг приближается к развалу и теряет силы.
"Правоохранители с Крымского полуострова сейчас активно используются для обеспечения правопорядка на оккупированных территориях, поэтому в Крыму недостаточно людей, чтобы гарантировать правопорядок и безопасность", - говорит Чистиков.
Заместитель постпреда президента Украины в Крыму объясняет, что второй причиной создания ЧВК "Конвой" главой оккупационной администрации полуострова Аксеновым является не дорастающее нарастающее недоверие к вооруженным силам России.
"Сколько бы сейчас ни говорилось в крымских и российских СМИ, что Крым готовится к встрече Вооруженных Сил Украины, это как раз доказывает обратное. Доказывает его неуверенность на фоне приближения ВСУ к Крымскому полуострову", - добавляет Чистиков.
Сообщается, что основная информация о созданном в Крыму ЧВК "Конвой" поступает из оккупационных СМИ. Первое упоминание о нем было в ноябре 2022 года. Известно, что в составе, по меньшей мере, два подразделения - в Крыму и на оккупированном левом берегу Херсонщины.
Чистиков предполагает, что Конвой пополняется мобилизованными и бывшими военными, ведь использование заключенных в Вагнере показало свою неэффективность.
Ранее мы сообщали, что глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов создал собственную военизированную структуру - ЧВК "Конвой", которой командует Константин Пикалов (позывной Мазай), ранее курировавший вагнеровцев в Африке.
В марте 2023 года репортаж об "Аксеновцах" - профессиональном военном подразделении, появившемся по инициативе главы аннексированного Крыма, - показал телеканал "Крым 24". В сюжете заявили, что Аксенов регулярно посещает "позиции подразделения на передовой". Незадолго до этого в телеграмм-канале "Конвоя" опубликовали ролик, как глава оккупационной администрации полуострова проверяет позиции ЧВК.
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