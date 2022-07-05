Заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко пошел в армию
Андрей Ильенко официально присоединился к батальону "Свобода"
Об этом экснардеп написал на своей facebook-странице.
"С сегодняшнего дня я – младший лейтенант 4 бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины. Именно в составе этой легендарной бригады воюет батальон "Свобода", к которому теперь я уже официально присоединен", – написал он.
По словам Ильенко, уже завтра он отбывает в часть.
"Начинается новый этап моей жизни – и я точно убежден, что впереди только победа", – добавил Андрей Ильенко.Андрей Ильенко – украинский политический деятель, народный депутат Украины VII и VIII созывов, глава межфракционного объединения ВО "Свобода" в ВРУ 8-го созыва, заместитель председателя ВО "Свобода". Кандидировал на должность городского головы Киева на выборах 2020 года.
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