Заместитель председателя ОП Тимошенко написал заявление об увольнении, - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в СНБО и Кабмине.

Также отмечается, что в отставку пойдут главы военно-гражданских администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что был уволен заместитель Генпрокурора Алексей Симоненко.

По его словам, в ближайшее время будут по меньшей мере три кадровых решения по Кабмину.

Издание "Украинская правда" выяснило, что заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко несколько месяцев ездил Porsche Taycan в 2021 году выпуска стоимостью около $100 тыс.

По данным УП, после расследования было открыто дело по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".

23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.

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