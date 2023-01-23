Заместитель председателя ОП Тимошенко написал заявление об увольнении, - СМИ
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении, должность может занять глава Киевской ОВА Алексей Кулеба
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в СНБО и Кабмине.
Также отмечается, что в отставку пойдут главы военно-гражданских администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что был уволен заместитель Генпрокурора Алексей Симоненко.
По его словам, в ближайшее время будут по меньшей мере три кадровых решения по Кабмину.
- Издание "Украинская правда" выяснило, что заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко несколько месяцев ездил Porsche Taycan в 2021 году выпуска стоимостью около $100 тыс.
- По данным УП, после расследования было открыто дело по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".
- 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.
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