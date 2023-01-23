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Заместитель председателя ОП Тимошенко написал заявление об увольнении, - СМИ

23 января, 2023 понедельник
23:16
Общество

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении, должность может занять глава Киевской ОВА Алексей Кулеба

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в СНБО и Кабмине.

Также отмечается, что в отставку пойдут главы военно-гражданских администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что был уволен заместитель Генпрокурора Алексей Симоненко.

По его словам, в ближайшее время будут по меньшей мере три кадровых решения по Кабмину.

  • Издание "Украинская правда" выяснило, что заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко несколько месяцев ездил Porsche Taycan в 2021 году выпуска стоимостью около $100 тыс.
  • По данным УП, после расследования было открыто дело по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".
  • 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.

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Владимир Зеленский
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