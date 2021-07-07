Заместитель помощника Блинкена на две недели возглавит посольство США в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба посольства в комментарии ZN.ua .

"Кент, который сейчас занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы выполнять обязанности Временного поверенного до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей", - сообщили в посольстве.



Кент проработал в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Кент свободно владеет украинским и русским языками, ориентируется в политической и экономической жизни Украины.