Заместитель помощника Блинкена на две недели возглавит посольство США в Киеве
Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент две недели будет руководить посольством в Киеве на период отпуска Временного поверенный в делах США в Украине Кристины Квин
Об этом сообщила пресс-служба посольства в комментарии ZN.ua .
"Кент, который сейчас занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы выполнять обязанности Временного поверенного до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей", - сообщили в посольстве.
Кент проработал в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Кент свободно владеет украинским и русским языками, ориентируется в политической и экономической жизни Украины.
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