Заместитель министра внутренних дел извинился за скандальное поведение на блокпосту в Краматорске

Об этом Гогилашвили написал в Facebook.

Замминистра извинился за конфликт с правоохранителями, которые остановили его на блокпосту в Краматорске.

"Об инциденте на блокпосту в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - написал Гогилашвили.