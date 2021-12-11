Заместитель министра внутренних дел извинился за скандальное поведение на блокпосту в Краматорске
Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили принес извинения за скандал, который он устроил с полицейскими на блокпосту в Донецкой области
Об этом Гогилашвили написал в Facebook.
Замминистра извинился за конфликт с правоохранителями, которые остановили его на блокпосту в Краматорске.
"Об инциденте на блокпосту в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - написал Гогилашвили.
- Напомним, 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Александра Гогилашвили, который в Донецкой области устроил конфликт с полицейскими на блокпосту.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное