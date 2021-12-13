Заместитель Лаврова пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности
Заместитель главы МИДа РФ Сергей Лавров Сергей Рябков пригрозил НАТО "военным ответом" в случае отсутствия реакции на требование РФ предоставить "гарантии безопасности"
Об этом сообщает РИА Новости, передает Еспресо.TV.
"Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ, будет новый виток конфронтации, заявил РИА Новости Рябков", - говорится в сообщении.
В то же время ТАСС передает заявление Рябкова о том, что Альянс якобы должен прислушаться к мнению РФ о прекращении принятия новых членов.
"Дальнейшего расширения НАТО не должно быть. И попытки представить дело так, будто Россия здесь не имеет права вето, - это все попытки с непригодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится - последствия для них будут тяжелыми", - сказал Рябков.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
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