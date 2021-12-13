Заместитель Лаврова пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности

Об этом сообщает РИА Новости, передает Еспресо.TV.



"Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ, будет новый виток конфронтации, заявил РИА Новости Рябков", - говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

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