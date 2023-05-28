Сегодня, 28 мая 2023 года, он тоже прибыл на похороны Вадима в городе Тальное Черкасской области. Его рассказ о трагедии обнародовало Суспильное.

"Он (покойный Вадим Бондаренко, - ред.) ходил в патрульно-постовую службу, стоял на блокпостах. Я один из первых был на месте происшествия, все видел. Как сейчас это вижу, это ужасные эмоции. Мужчина, его сбивший, визуально был под влиянием алкоголя. В его машине была бутылка виски. Убежать не пытался, но потом говорил, что он не был за рулем, что водитель скрылся. Там также был его юрист, ему вызвали скорую, но с ним все было хорошо", - отметил офицер.

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Фото:court.gov.ua.

Алексей Тандыр

"Его (виновника смертельного наезда, - ред.) автомобиль двигался на очень большой скорости, несмотря на то, что впереди был блокпост и стояли предупредительные знаки. Смертельные случаи случаются нечасто, но часто случаются случаи, когда на блокпостах задерживают людей под хмельком и под влиянием наркотиков" , – рассказал майор.

Фото: МВД Украины

Вадим Бондаренко

По его словам, Вадим был очень добрым, общительным. Наказать виновного в смерти побратима для части, где служил Вадим, это дело принципиальное, добавил он:

"Этот человек должен быть наказан".

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Похоронили Вадима на местном кладбище. У него осталась жена и трое детей (двое от первого брака жена и один родной ребенок).

Справка

26 мая в Киеве около полуночи автомобиль "Лексус" главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко, который нес службу на КПП при въезде в Киев. Парень погиб.

Фото: ДБР

Блокпост недалеко от автостанции "Дачная".

Святошинский район города Киева

Правоохранители сообщили Тандыру о подозрении.

Прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о даче согласия на содержание судьи Алексея Тандыра под стражей. ВСП разрешил применение в отношении Алексея Тандыра меры пресечения.

Вечером 27 мая Печерский районный суд города Киева постановил взять судью Тандыра под стражу без возможности внесения залога до 21 июля.

При этом медиа сразу рассказывали о якобы нетрезвом состоянии Тандыра и якобы найденной в салоне его автомобиля бутылке из-под виски.

Согласно открытым данным, сам Тандыр неоднократно "спасал" водителей, которые садились за руль под хмельком. В частности, именно он 5 лет назад закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения в действиях судьи Киево-Святошинского суда Усатого, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Позже это решение отменила апелляция, но Тандыра тогдашняя ВСП не наказала.