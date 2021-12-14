Заместитель Госсекретаря: заявления о попытках США побуждать Украину к уступкам в переговорах с РФ "являются дезинформацией"

Об этом она сообщила 14 декабря в своем видеообращении, распространенном посольством США в Киеве.



"Правда в том, что США вместе с Украиной, союзниками с НАТО и партнерами по всему миру объединились в усилиях по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием Россией войск, но такие усилия не являются уступками", - сказала заместитель Блинкена.



Она еще раз подчеркнула, что США не будут принимать никаких решений по Украине без ее участия.



По словам Донфрида, США работают над тем, чтобы Украина и Россия вернулись к выполнению Минских договоренностей и нашли способы разрешения конфликта мирным путем.

Напомним, 7 декабря президент США Джо Байден провел видеовстречу с лидером РФ Владимиром Путиным, предупредив о беспрецедентных санкциях в случае нового вторжения в Украину.

Россия требует, чтобы в НАТО официально отказались от перспектив вступления Украины и Грузии в Альянс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Украина не собирается уступать России в одностороннем порядке в вопросах ОРДЛО.

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