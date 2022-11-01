Заместитель госсекретаря США Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в twitter .

"Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я приветствовала заместителя госсекретаря Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, как она отстраивается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов", - написала Бринк.

1 ноября бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина освободит Крым и все оккупированные РФ территории к лету 2023 года.

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