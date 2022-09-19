Заместитель главы Верховного Суда Львов с паспортом РФ и дальше будет рассматривать дела, - Центр противодействия коррупции
19 сентября на собрании Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда судьи проголосовали за то, чтобы Львов, имеющий российское гражданство, и дальше рассматривал дела
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции .
"Представьте глубину трешевости ситуации. Российский паспорт у заместителя главы Верховного Суда не является проблемой для судей этого суда. Более того, на собрании Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда судьи даже не включили в повестку дня вопрос о доверии или недоверии г-ну Львову", - говорится в сообщении.
Несмотря на распаспорт Богдана Львова, судьи проголосовали за то, чтобы тот и дальше рассматривал дела.
"В любой цивилизованной стране этот судья уже бы давно вылетел на свалку истории. Но у нас круговая порука, его будут защищать до последнего. Конечно, после того, как все эти судьи дважды подряд почти единогласно выбирали Львова главой суда, ждать чего-то другого от них было бесполезно. Пока Россия убивает украинцев, глава одного из ключевых судов - гражданин страны-террориста. И для судей это нормально", - добавляют в Центре противодействия коррупции.
Напомним, главе Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдану Львову, имеющему паспорт гражданина России, приостановили доступ к государственной тайне. 16 сентября состоялось закрытое срочное собрание судей, на котором обсуждали расследование "Схем", по результатам которого Львова не уволили с должности главы, как этого требовали профильные общественные организации.
- Украина разработала законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях.
- 15 сентября "Схемы" сообщили , что у заместителя главы Верховного Суда Украины есть российский паспорт.
- 16 сентября Владимира Зеленского призвали лишить гражданства Украины главу Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, имеющего паспорт РФ.
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