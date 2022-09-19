Об этом сообщает Центр противодействия коррупции .

"Представьте глубину трешевости ситуации. Российский паспорт у заместителя главы Верховного Суда не является проблемой для судей этого суда. Более того, на собрании Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда судьи даже не включили в повестку дня вопрос о доверии или недоверии г-ну Львову", - говорится в сообщении.

Несмотря на распаспорт Богдана Львова, судьи проголосовали за то, чтобы тот и дальше рассматривал дела.

"В любой цивилизованной стране этот судья уже бы давно вылетел на свалку истории. Но у нас круговая порука, его будут защищать до последнего. Конечно, после того, как все эти судьи дважды подряд почти единогласно выбирали Львова главой суда, ждать чего-то другого от них было бесполезно. Пока Россия убивает украинцев, глава одного из ключевых судов - гражданин страны-террориста. И для судей это нормально", - добавляют в Центре противодействия коррупции.