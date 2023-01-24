Заместитель главы Минрегиона Непогода объяснил свою отставку реорганизацией министерства

Об этом он сообщил в facebook.

"В СМИ уже успели по-разному интерпретировать решение КМУ по моему увольнению: "подал в отставку", "кадровые чистки"… Друзья, вы знаете, что еще в декабре правительство приняло решение о ликвидации Минрегиона. Только двум заместителям Минрегиона было предложено, и они перешли работать в команду нового министра - в Мининфраструктуры (одного из них уже уволили). Все остальные заместители, согласно законодательству, автоматически подпадают под увольнение. Поэтому никакого заявления о своей отставке я не писал, оно просто не нужно", - заметил Непогода.

23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.

Ранее 24 января заместители министра развития громад и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода написали заявления об увольнении.

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