Заместитель главы Минрегиона Непогода объяснил свою отставку реорганизацией министерства
Уволенный заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода пояснил, что в связи с ликвидацией Минрегиона заместителей министра увольняют автоматически, и заявления на увольнение при этом не нужны
Об этом он сообщил в facebook.
"В СМИ уже успели по-разному интерпретировать решение КМУ по моему увольнению: "подал в отставку", "кадровые чистки"… Друзья, вы знаете, что еще в декабре правительство приняло решение о ликвидации Минрегиона. Только двум заместителям Минрегиона было предложено, и они перешли работать в команду нового министра - в Мининфраструктуры (одного из них уже уволили). Все остальные заместители, согласно законодательству, автоматически подпадают под увольнение. Поэтому никакого заявления о своей отставке я не писал, оно просто не нужно", - заметил Непогода.
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