Заместитель главы МИД Мельник объяснил, почему Китай заинтересован в прекращении войны в Украине
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Китай заинтересован в прекращении войны РФ против Украины, поскольку она нарушает мировой порядок
Об этом он заявил в интервью Morgenpost.
По его словам, возможность того, что Китай поможет установить мир в Украине, вполне реальна.
"Это не нереально. Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я считаю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, бесконечное "землетрясение" для всего мирового порядка", - сказал Мельник.
Он назвал разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином, шагом вперед и добавил, что в Киеве ждут его спецпредставителя Ли Хуэя.
"Телефонный разговор Зеленского с Си Цзиньпином стал большим шагом вперед в укреплении наших связей с Китаем и прекращении российской агрессии. Конечно, взгляд Китая на это может отличаться от нашего. Для Киева обязательным условием является выведение всех российских войск из оккупированных территорий. "Дьявол" кроется в деталях, поэтому мы с нетерпением ждем, что предложит специальный представитель Китая, который в скором времени присоединится к нам", – рассказал Мельник.
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26 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, лидер КНР сообщил, что в Украину прибудет спецпредставитель китайского правительства.
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