Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Заместитель главы МИД Мельник объяснил, почему Китай заинтересован в прекращении войны в Украине

Заместитель главы МИД Мельник объяснил, почему Китай заинтересован в прекращении войны в Украине

30 апреля, 2023 воскресенье
10:58
Война с Россией Андрей Мельник

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Китай заинтересован в прекращении войны РФ против Украины, поскольку она нарушает мировой порядок

Об этом он заявил в интервью Morgenpost.

По его словам, возможность того, что Китай поможет установить мир в Украине, вполне реальна.

"Это не нереально. Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я считаю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, бесконечное "землетрясение" для всего мирового порядка", - сказал Мельник.

Он назвал разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином, шагом вперед и добавил, что в Киеве ждут его спецпредставителя Ли Хуэя.

"Телефонный разговор Зеленского с Си Цзиньпином стал большим шагом вперед в укреплении наших связей с Китаем и прекращении российской агрессии. Конечно, взгляд Китая на это может отличаться от нашего. Для Киева обязательным условием является выведение всех российских войск из оккупированных территорий. "Дьявол" кроется в деталях, поэтому мы с нетерпением ждем, что предложит специальный представитель Китая, который в скором времени присоединится к нам", – рассказал Мельник.

Мир
Китай
Владимир Зеленский
Читайте также:
У Пермі загорілось підприємство, яке виробляє артилерію
29 апреля, 2023 суббота
В Перми загорелось предприятие, производящее артиллерию
Светлана Тихановская
29 апреля, 2023 суббота
"Мест в самолете не хватит на всех". Тихановская обратилась к силовикам Лукашенко
29 апреля, 2023 суббота
Медведев рассказал, какими будут "акты возмездия" РФ за попытку Украины вернуть Крым
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
30 апреля
12:26
В Умани попрощаются с пятью погибшими в результате ракетного удара
12:14
"Ежедневно убивают украинцев": Олимпийская медалистка Билодид возмутилась из-за военных РФ среди участников ЧМ-2023 по дзюдо
12:07
Афганские женщины вышли на протесты против признания властей Талибана
12:03
OPINION
Венгрия пожинает плоды популизма
11:37
Украинский боксер победил нокаутом после поражения в чемпионском поединке
11:22
Россияне из-за шторма в Черном море завели ракетоносители в пункты базирования, - Гуменюк
10:36
Эксклюзив
Россияне держат 15 кораблей в Черном море, из них 2 ракетоносителя, - Братчук
10:25
Инфографика
Курс валют на 30 апреля: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
10:14
Эксклюзив
В последнее время с территории Беларуси фиксируем только пуски "шахедов", - спикер ГПСУ Демченко
10:06
Меркель призвала не "шипеть" на тех, кто предлагает переговоры с Путиным
10:02
OPINION
О разных пузырях в украинском обществе
09:41
За прошлые сутки враг 27 раз обстреливал Херсонщину: есть раненый и погибший
09:20
Британская разведка выявила "средневековые" способы наказания, применяемые РФ к собственным военным на фронте
09:02
Инфографика
На фото потери россиян
За сутки Россия потеряла в Украине 470 военных, 4 беспилотника и систему ПВО, - Генштаб
08:35
Парламент Ирландии предложил выслать российского посла
08:18
Армия Судана не пустила около сотни британцев на последний эвакуационный рейс, - The Guardian
08:04
OPINION
Растяжка для Си Цзиньпина
07:49
ВСУ отразили 58 атак России, враг наступает на четырех направлениях, - Генштаб
07:09
Telegram
Суд отменил решение о блокировке Telegram в Бразилии
06:48
Армения и Азербайджан проведут мирные переговоры в Вашингтоне
00:50
Россия обстреляла более 10 частных домов в Сумской области. За день прогремело 170 взрывов
2023, суббота
29 апреля
23:59
"Барселона" разгромила "Бетис" и увеличила отрыв над "Реалом" в Ла Лиге
23:10
Украинские морпехи уничтожили за день 7 россиян
22:34
Инфографика
ЧМ по хоккею: как выглядит турнирная таблица после поражения Украины Японии
22:25
Эксклюзив
Виталий Портников
Если УПЦ МП останется на тех началах, на которых существует сегодня, то ее существование приведет к расколу Украины, - Портников
22:15
Украина проиграла Японии в решающем матче на ЧМ по хоккею
22:04
В Перми загорелось предприятие, производящее артиллерию
22:00
Папа Франциск и митрополит Илларион (Алфеев). Будапешт
В Будапеште Папа Франциск обнимался с подсанкционным митрополитом РПЦ и благословлял беженцев из Украины
21:51
Открыт сбор на автомобиль для бойцов 74-го батальона 102-й бригады
21:44
Эксклюзив
Молдова
На выборах башкана в Гагаузии 7 из 8 кандидатов пророссийские, - политический аналитик Чобану
21:42
В Бахмуте пограничники сдержали штурмовые группы россиян, пытавшихся прорвать рубеж обороны
21:32
За время полномасштабной войны уже 45 038 украинцев и украинок отмечены государственными наградами, - Зеленский
21:22
Дания
Украина получит от Дании 1 млрд евро на восстановление страны
21:14
Недостаточно лишь того, чтобы Россия была слабой, – нужно, чтобы она ответила за все содеянное, - Зеленский
21:06
Россия обстреляла Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине
20:46
Штаб-квартиру "Баварии" обыскали в связи с делом российского олигарха Усманова
20:26
В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном предмете
20:13
F-16
Воевать на F-16 уже готовы несколько десятков украинцев, - Игнат
20:01
OPINION
Политика Госкино похожа на диверсию
19:56
Виктор Шендерович
Российский писатель Шендерович назвал оккупантов "нашими мальчиками", а украинцев обвинил во "всплесках нацизма"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV