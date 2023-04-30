Об этом он заявил в интервью Morgenpost.

По его словам, возможность того, что Китай поможет установить мир в Украине, вполне реальна.

"Это не нереально. Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я считаю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, бесконечное "землетрясение" для всего мирового порядка", - сказал Мельник.

Он назвал разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином, шагом вперед и добавил, что в Киеве ждут его спецпредставителя Ли Хуэя.

"Телефонный разговор Зеленского с Си Цзиньпином стал большим шагом вперед в укреплении наших связей с Китаем и прекращении российской агрессии. Конечно, взгляд Китая на это может отличаться от нашего. Для Киева обязательным условием является выведение всех российских войск из оккупированных территорий. "Дьявол" кроется в деталях, поэтому мы с нетерпением ждем, что предложит специальный представитель Китая, который в скором времени присоединится к нам", – рассказал Мельник.