Заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук перешел на сторону оккупантов
Президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук стал коллаборантом и начал сотрудничать с оккупантами
Об этом он пишет в телеграме.
Отмечается, что во время войны Черничук исполнял обязанности главного инженера ЗАЭС. По словам Котина, Черничук помогает оккупантам легализовать преступный захват Запорожской АЭС и подстрекает к этому других атомщиков.
Предателя уволили из Энергоатома и отмечается, что он будет привлечен к ответственности.
Котин сообщил, что оккупанты продолжают давить на проукраинский персонал станции, запугивать, шантажировать и не пускать на рабочие места. Президент Энергоатома подчеркнул, что фейковая АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" распространяет информацию, что тысячи украинских атомщиков перешли в Росатом. Он отметил, что оккупанты рассказывают о "светлых перспективах", которые ожидают работников после перехода в российскую структуру.
"Переход в рашистскую структуру сделает вас прямыми пособниками агрессора, а значит врагами собственных соотечественников. Потому что российские захватчики используют ЗАЭС не как атомную станцию, а прежде всего как военную базу и средство ядерного шантажа всего мира. Поэтому и персонал, который они набирают для работы под флагом РФ, будет обязан поддерживать военную агрессию против Украины", - пишет Котин.
Он отметил, что оккупантов не интересует ядерная безопасность мира и судьба работников станции, в то время как Энергоатом продолжает поддерживать своих сотрудников.
"Рашистам наплевать на ядерную и радиационную безопасность крупнейшей в Европе атомной станции и ее дальнейшую судьбу. И на ваши судьбы – тоже. В то время как Энергоатом продолжает поддерживать весь персонал ЗАЭС с проукраинской позицией. Все выплаты и социальные льготы будут предоставляться в полном объеме, даже если не будут допускать вас к рабочим местам", - сообщил Котин.
- 30 ноября АО "Концерн Росэнергоатом", незаконно подчинившее себе оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, назначило на ней "директора". Им стал коллаборант Черничук.
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