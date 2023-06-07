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Заместитель генсека ООН: Подрыв Каховской ГЭС приведет к дальновидным последствиям

7 июня, 2023 среда
05:36
Мир

В ООН заявили, что масштабы катастрофы от подрыва плотины Каховской ГЭС 6 июня станут понятны в ближайшие дни. Однако уже очевидно, что они будут иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сказал заместитель генсека этой организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Уже затоплено, по меньшей мере, 40 населенных пунктов, но количество пострадавших сел и городов будет расти. Серьезные последствия также ожидаются в захваченных россиянами районах, но РФ не предоставляет доступ для гуманитарных миссий, отметил он.

"ООН и гуманитарные организации принимают экстренные меры для оказания помощи более 16 тыс. пострадавших. Речь идет об обеспечении населения питьевой водой, денежной помощью и психосоциальной поддержке. В пострадавшие районы будут поступать электрогенераторы, оборудование для фильтрации воды и транспорт для ее перевозки", - отметил Гриффитс. 

Кроме того, развернуты многопрофильные мобильные бригады на железнодорожных и автобусных станциях по всей Херсонской области для поддержки нуждающихся в эвакуации.

Заместитель генсека ООН напомнил, что разрушенная плотина играла ключевую роль в обеспечении водой сельскохозяйственных земель на юге Херсонщины и на Крымском полуострове: "Длительное наводнение нарушит сельскохозяйственную деятельность, нанесет вред животноводству и рыболовству и повлечет широкомасштабные долгосрочные последствия. Это серьезный удар по сектору производства продуктов питания".

По его словам, разрушение плотины может отрицательно сказаться на производстве электроэнергии, а любое неконтролируемое снижение уровня воды в водохранилище может отрицательно сказаться на безопасности Запорожской АЭС.

Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что вода перемещает мины и другие взрывоопасные предметы.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

А ряд украинских городов заявил о готовности принять жителей юга.

Зато командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

В свою очередь генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня. По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

А президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.

Кроме этого, Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что не способны удержать временно оккупированные территории.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он уверил в поддержке и помощи Украине.

Украина
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Совет безопасности ООН
Война с Россией
Каховка
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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