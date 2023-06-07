Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сказал заместитель генсека этой организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Уже затоплено, по меньшей мере, 40 населенных пунктов, но количество пострадавших сел и городов будет расти. Серьезные последствия также ожидаются в захваченных россиянами районах, но РФ не предоставляет доступ для гуманитарных миссий, отметил он.

"ООН и гуманитарные организации принимают экстренные меры для оказания помощи более 16 тыс. пострадавших. Речь идет об обеспечении населения питьевой водой, денежной помощью и психосоциальной поддержке. В пострадавшие районы будут поступать электрогенераторы, оборудование для фильтрации воды и транспорт для ее перевозки", - отметил Гриффитс.

Кроме того, развернуты многопрофильные мобильные бригады на железнодорожных и автобусных станциях по всей Херсонской области для поддержки нуждающихся в эвакуации.

Заместитель генсека ООН напомнил, что разрушенная плотина играла ключевую роль в обеспечении водой сельскохозяйственных земель на юге Херсонщины и на Крымском полуострове: "Длительное наводнение нарушит сельскохозяйственную деятельность, нанесет вред животноводству и рыболовству и повлечет широкомасштабные долгосрочные последствия. Это серьезный удар по сектору производства продуктов питания".

По его словам, разрушение плотины может отрицательно сказаться на производстве электроэнергии, а любое неконтролируемое снижение уровня воды в водохранилище может отрицательно сказаться на безопасности Запорожской АЭС.

Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что вода перемещает мины и другие взрывоопасные предметы.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

А ряд украинских городов заявил о готовности принять жителей юга.

Зато командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

В свою очередь генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня. По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

А президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.

Кроме этого, Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что не способны удержать временно оккупированные территории.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он уверил в поддержке и помощи Украине.