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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс начал визит в Украину

12 декабря, 2022 понедельник
16:10
Мир

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс начал четырехдневный визит в Украину

Об этом сообщили в представительстве ООН в Украине.

Визит Мартина Гриффитса продлится с 12 по 15 декабря. Он посетит Николаев, Херсон и Киев, чтобы ознакомиться с гуманитарным влиянием войны на украинский народ и работой гуманитарных организаций в стране.

Гриффитс встретится с представителями власти, гуманитарными партнерами и людьми, пострадавшими от войны.

Как добавляют в представительстве ООН, в Николаеве заместитель генерального секретаря ООН посетит места жительства внутренне перемещенных лиц и пекарню, поддерживаемую ООН, которая выпекает хлеб для людей в прифронтовом Херсоне. Затем он поедет в Херсон, где осмотрит, в частности, пункты обогрева. Гриффитс завершит свое путешествие в Киеве, где проведет встречи с представителями власти, а также неправительственных организаций и дипломатическим сообществом.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину почти 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Недавние обстрелы энергетической инфраструктуры оставляют миллионы людей без средств для отопления домов, чистой воды или электроэнергии. ООН и гуманитарные организации за это время уже оказали критически необходимую помощь более 13,5 млн. человек.

  • Глава ООН по правам человека Волкер Турк на днях заявил о гуманитарной катастрофе в Украине, вызванной вооруженной агрессией России

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