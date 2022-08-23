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Заместитель генсека ООН на Совбезе призвала демилитаризировать Запорожскую АЭС и немедленно допустить туда миссию МАГАТЭ

23 августа, 2022 вторник
23:01
Мир

Украина имеет все логистические возможности для организации доступа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, а Россия должна как можно быстрее вывести войска из объекта

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря Организации Розмари Дикарло.

"ООН остается озабоченной опасной ситуацией на Запорожской АЭС. Там продолжает работать команда украинских специалистов, но объект находится под контролем российских войск. С начала августа стали появляться сообщения об обстрелах станции. 15 августа этот вопрос обсуждался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу . Также с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове", - отметила чиновница.

ООН призывает прекратить военные действия на станции и вблизи. А также вывести всю военную технику. Станция не должна использоваться для военных целей, а безопасно работать. К сожалению, вместо деэскалации мы видим почти ежедневные обстрелы.

"Сегодня (23 августа, - ред.) гендиректор МАГАТЭ призвал допустить их организацию на территорию объекта. Подготовка миссии началась и МАГАТЭ консультируется со всеми сторонами, стремясь отправить миссию как можно быстрее. Мы приветствуем заявления Украины и России в поддержку МАГАТЭ и доступ его на объект – впервые с начала оккупации. Здравый смысл должен одержать верх и предотвратить события, угрожающие безопасности станции. Надо избегать инцидентов на станции, потому что если они участятся, то может произойти катастрофа. ООН продолжает поддерживать критически важную работу МАГАТЭ", - добавила Розмари Дикарло

По оценкам ООН, в Украине есть логистические и другие возможности для поддержки миссии, поэтому организация призывает стороны предоставить немедленный и беспрепятственный доступ в ЗАЭС.

"Нужно достичь согласия по определению ЗАЭС как гражданского объекта. Также отсоединение станции от украинской сети может иметь ужасные гуманитарные последствия, особенно накануне зимы. Ведь электроэнергия, которая на ней производится, принадлежит Украине, а любой вред ЗАЭС – это самоубийство", - заявила заместитель генсека ООН.

  • 18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.
  • Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил , что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна уезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.
  • 23 августа стало известно , что Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
  • Владимир Зеленский считает , что его услышали и миссия МАГАТЭ поскорее отправится на станцию с территории Украины.

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Запорожская АЕС
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