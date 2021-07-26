Заместитель генпрокурора Мамедов уходит из органов, - адвокаты
Гюндуз Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора, поскольку руководство Офиса блокирует выполнение им своих должностных обязанностей
Об этом сообщила пресс-служба юридической компании "Миллер" в Facebook.
"Руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него", - говорится в сообщении.
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В юркомпании отметили, что Мамедова "лишили управления Департаментом по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили доступ к гостайне, сократили его должность и возбудили ряд дисциплинарных и уголовных производств".
"Законных оснований для увольнения нашего клиента нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания", - отметили юристы.
Мамедов после 25 лет работы в прокуратуре принял решение об отставке
"Итак, оставаться в должности без возможностей выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего клиента", - говорится в сообщении.
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